https://ria.ru/20241125/gruziya-1985008200.html

Мечта сбылась. Запад потерпел сокрушительное поражение на границе с Россией

Мечта сбылась. Запад потерпел сокрушительное поражение на границе с Россией - РИА Новости, 25.11.2024

Мечта сбылась. Запад потерпел сокрушительное поражение на границе с Россией

В "Грузинской мечте" заявили, что Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили сохранят посты премьер-министра и спикера парламента. Несмотря на попытки оппозиции... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:00

2024-11-25T08:00

2024-11-25T08:02

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ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В "Грузинской мечте" заявили, что Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили сохранят посты премьер-министра и спикера парламента. Несмотря на попытки оппозиции организовать государственный переворот, Грузия успешно пережила выборы. Угрозы Майдана и открытия "второго фронта" против России миновали. Что теперь предпримут противники властей — в материале РИА Новости.Подвели чертуЦИК сообщил официальные результаты голосования. Правящая с 2014-го "Грузинская мечта" получила 53,93 процента и 89 депутатских мандатов, "Коалиция перемен" — 11,03 и 19 соответственно, "Единое национальное движение" — 10,17 и 16, "Сильная Грузия" — 8,81 и 14, "Гахария за Грузию" — 7,78 и 12.Конституционного большинства у правящей партии нет. В парламенте предыдущего созыва было почти так же, сейчас всего на одного депутата меньше. И этого достаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Первая сессия избранного парламента должна открыться 25 ноября.Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. Президент Саломе Зурабишвили предложила жить так, как будто никакого голосования не было. Парламент, правительство и глава государства останутся прежними, пока международное сообщество не проведет расследование и не организует новые выборы, указала она.Для нее это важно: в конце года президентские полномочия Зурабишвили истекают, а для преемника всеобщее голосование не предусмотрено. Депутаты и представители местных органов власти сформируют коллегию из 300 выборщиков, которые и решат, кого назначить. Поскольку президент давно конфликтует с "Грузинской мечтой", шансов на второй срок у нее нет.В свою очередь, "Коалиция перемен" и "Единое национальное движение" попросили ЦИК не регистрировать их представителей в качестве избранных депутатов, надеясь тем самым парализовать работу парламента. Лидер "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе предложил другим оппозиционным партиям создать собственный законодательный орган, который возглавит Зурабишвили.Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе не верит в серьезность намерений оппозиции покинуть легальный парламент. Иначе, по его словам, противники властей не делали бы картинных заявлений, а спокойно сложили полномочия после открытия первой сессии.Улица рассудитКак бы там ни было, один из лидеров "Коалиции перемен" — Ника Гварамия 17 ноября провозгласил переход к новому этапу борьбы с "Грузинской мечтой". Несколько тысяч человек перекрыли проспект Чавчавадзе в центре Тбилиси, поставили там 32 палатки и окружили их баррикадами из мусорных баков.Гварамия утверждал, что его сторонники смогут "мирно и ненасильственно" заставить власти пойти на уступки. А западные партнеры увидят решимость грузинского народа "до конца бороться за демократию". Он рассчитывал сохранить палаточный лагерь как минимум до 25 ноября. В первый день работы избранного парламента протестующие собирались окружить здание, чтобы никто не мог туда попасть.Но к утру 19 ноября около трех тысяч полицейских очистили центр города — без резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа. Оппозиционеры даже не пытались оборонять баррикады. Силовики задержали 16 человек.Мдинарадзе поблагодарил полицию за "исполнение закона профессионально и в мирной форме". "Этот экстремизм агентурной оппозиции поощрялся теми иностранными политиками, которые приезжали в Грузию в предыдущие дни, провоцировали, призывали к Майдану здесь, а сами спокойно вернулись в свои страны", — отметил он.Представитель не прошедшей в парламент партии "Гирчи" Александр Раквиашвили посоветовал оппозиции признать поражение. Протестные акции массовыми не получились — значит, грузины согласны с итогами выборов, сказал он. И добавил: "Бывают моменты, когда нужно поднять белый флаг и переключиться на игру в долгую. Думаю, сейчас как раз такой момент".Будущее оппозиции"Перспективы оппозиции довольно печальные, — отмечает в беседе с РИА Новости основатель фонда SIKHA Initiative Арчил Сихарулидзе. — Даже ее традиционный избиратель сегодня оказывает минимальную поддержку. Во-первых, противники "Грузинской мечты" призывают к насильственным действиям, то есть к гражданскому противостоянию. Этого никто не хочет. Во-вторых, неясно, какие именно требования у лидеров оппозиции".Оппозиционные силы до сих пор не смогли найти убедительные доказательства фальсификации выборов, продолжает эксперт. В результате в это не верят ни в Грузии, ни за ее пределами. "Вся эта уличная активность выглядит как PR-акция, но если оппозиционеры не вернутся в парламент, то они просто сгинут через какое-то время", — полагает Сихарулидзе.У "Грузинской мечты" есть поддержка населения, а ее противники непопулярны, говорит главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов. По его словам, Майдана ждали те, кто пребывал в мире иллюзий. Но они смогли заразить своей уверенностью западных партнеров. Представители ЕС и США решили сделать ставку на поражение действующих властей или протесты, неизбежные в случае массовых фальсификаций. Ни того и ни другого не произошло."Все идет к тому, что Зурабишвили — европейский политик грузинского происхождения — сложит полномочия и уйдет в какие-нибудь структуры ЕС. Ее поведение после выборов свидетельствует о том, что она уже готовится к этому. А партии, преодолевшие избирательный барьер, но не желающие заседать в заксобрании, делают себе только хуже. Они теряют площадку, с которой можно обращаться к избирателям. Если так пойдет и дальше, на следующих выборах им будет еще сложнее", — объяснил эксперт РИА Новости.Впрочем, Запад в любом случае продолжит их финансировать, предупредил Крылов. Все-таки ЕС и США нуждаются в рычагах давления на Тбилиси.

https://ria.ru/20241024/gruziya-1979613864.html

https://ria.ru/20241111/gruziya-1982701835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, александр крылов, ираклий кобахидзе, евросоюз