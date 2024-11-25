https://ria.ru/20241125/gruzija-1985531951.html

К парламенту Грузии стянули дополнительные силы полиции

К парламенту Грузии стянули дополнительные силы полиции - РИА Новости, 25.11.2024

К парламенту Грузии стянули дополнительные силы полиции

К парламенту Грузии, где продолжают протестовать сторонники оппозиции, не согласные с результатами выборов, стянули дополнительные силы полиции, передает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:36

2024-11-25T10:36

2024-11-25T11:50

в мире

парламентские выборы в грузии — 2024

грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — РИА Новости. К парламенту Грузии, где продолжают протестовать сторонники оппозиции, не согласные с результатами выборов, стянули дополнительные силы полиции, передает корреспондент РИА Новости. Подкрепление силовиков понадобилось, когда во двор парламента начали заезжать депутаты, собирающиеся на первую сессию нового созыва. Протестующие их освистали. Полицейские блокировали все боковые входы в здание, число протестующих постепенно увеличивается. Ранее к парламенту пригнали полицейскую спецтехнику, передавал корреспондент РИА Новости.Накануне оппозиция провела в центре Тбилиси марш, завершившийся митингом у здания парламента. Протестующие провели там всю ночь и теперь намерены сорвать первое заседание высшего законодательного органа 11-го созыва, которое должно открыться в 12:00 по местному времени. Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов и 89 мандатов из 150, она сможет сформировать правительство. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста.Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже месяц.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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Дополнительные силы полиции у парламента Грузии, где проходит митинг оппозиции Дополнительные силы полиции стянуты к парламенту Грузии, где скоро должна начаться первая сессия после парламентских выборов, которую оппозиционеры планируют сорвать. Подкрепление силовых структур понадобилось, когда депутаты начали заезжать во двор парламента. Силовики блокировали все боковые входы в здание. Число протестующих увеличивается. 2024-11-25T10:36 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, парламент грузии