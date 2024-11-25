https://ria.ru/20241125/grazhdanstvo-1985606957.html

Россиянам могут отказать в двойном гражданстве с Чехией, пишут СМИ

Россиянам могут отказать в двойном гражданстве с Чехией, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2024

Россиянам могут отказать в двойном гражданстве с Чехией, пишут СМИ

Граждане РФ, которые хотят получить гражданство Чехии, должны будут сначала отказаться от российского, с такой инициативой выступила группа депутатов парламента РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:46

2024-11-25T15:46

2024-11-25T15:46

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ПРАГА, 25 ноя - РИА Новости. Граждане РФ, которые хотят получить гражданство Чехии, должны будут сначала отказаться от российского, с такой инициативой выступила группа депутатов парламента Чехии, и ее уже одобрил парламентский комитет по безопасности, сообщило в понедельник издание Novinky. "Те граждане Российской Федерации, которые хотят получить гражданство Чехии, должны будут предварительно выйти из гражданства РФ, до сих пор в подобных случаях сохранялось гражданство обеих стран. Данную поправку в законодательство уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Ее рассмотрение на заседании всего состава нижней палаты парламента намечено после 3 декабря этого года", - говорится в материале издания. По словам одного их инициаторов данного законопроекта Мартина Экснера, он стал необходимым в связи с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации. "Это дает нам право на некоторую осторожность", - подчеркнул Экснер. Например, как отметил он, это связано с возможным поступлением обретшего чешское гражданство россиянина на работу в такие организации, которые связаны с национальной безопасностью Чехии. "Возможность двойного гражданства может способствовать скрытому влиянию и интересам иностранного государства, что угрожает нашей национальной безопасности", - заявил изданию вице-спикер нижней палаты парламента Ян Бартошек. Одновременно он напомнил, что чешское законодательство не позволяет отобрать гражданство республики у человека, его получившего. Как отметило издание, поправкой в закон политики также хотят предотвратить двусмысленность, возникающую в случае участия человека с двойным гражданством в военных конфликтах, поскольку возникает неясность, участвует ли он в военных действиях как гражданин Чехии или как гражданин Российской Федерации. Предполагалось, что данная поправка в законодательство будет внесена на рассмотрение в нижней палате парламента на минувшей неделе, но из-за перегруженности депутатов она была перенесена на период после 3 декабря. Если парламент успеет ее в лекабре принять, а президент – подписать, то поправка вступимт в действие с 1 января 2025 года, причем она будет распространяться только на тех россиян, которые получат чешское гражданство после начала действия поправки. Те лица, у которых двойное гражданство, РФ и Чехии, возникло ранее, его сохранят.

https://ria.ru/20240718/pasporta-1960543459.html

https://ria.ru/20241109/migranty-1982849101.html

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