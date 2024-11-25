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Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.11.2024
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10:58 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/gosizmena-1985536532.html
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.11.2024
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене
Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:58
2024-11-25T10:58
происшествия
россия
волгоградская область
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что мужчина после начала спецоперации стал изыскивать возможность по оказанию финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".
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происшествия, россия, волгоградская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене

ФСБ: жителя Волгоградской области заподозрили в финансовой помощи ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило УФСБ России по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина после начала спецоперации стал изыскивать возможность по оказанию финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".
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