https://ria.ru/20241125/gosizmena-1985536532.html
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.11.2024
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене
Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:58
2024-11-25T10:58
2024-11-25T10:58
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что мужчина после начала спецоперации стал изыскивать возможность по оказанию финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоградская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене
ФСБ: жителя Волгоградской области заподозрили в финансовой помощи ВСУ