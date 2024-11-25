https://ria.ru/20241125/gosizmena-1985536532.html

Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене

Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.11.2024

Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене

Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:58

2024-11-25T10:58

2024-11-25T10:58

происшествия

россия

волгоградская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины, сообщило УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что мужчина после начала спецоперации стал изыскивать возможность по оказанию финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

волгоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, волгоградская область, украина, вооруженные силы украины