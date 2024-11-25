https://ria.ru/20241125/gladkov-1985590828.html

Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков

Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков - РИА Новости, 25.11.2024

Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что если все финансовые ресурсы будут направлены только на военные нужды, регион рискует потерять своих РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:49

2024-11-25T14:49

2024-11-25T14:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что если все финансовые ресурсы будут направлены только на военные нужды, регион рискует потерять своих жителей, важно создавать комфортные условия для жизни и воспитания детей. "Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Не будет тогда для кого всё это. Поэтому, если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами, уйдут все люди. И тогда грош нам цена", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24". Губернатор подчеркнул, что история России, как в Отечественную войну 1812 года, так и в Великую Отечественную, показывает, что даже в самых трудных условиях военного времени забота о населении и его будущем оставалась приоритетной задачей. Гладков также отметил, что жители региона настроены решительно: "Я говорю про внутреннее состояние жителей. Мы же сегодня вот были. Все: "Нет, это наша земля, это наши дома. Мы здесь останемся навсегда". А если остаются навсегда, где образ будущего? Образ будущего – это образование, это дети. Мы не будем заниматься детьми – семьи уйдут, нам и так здесь не просто".

https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581769.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, общество