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Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985590828.html
Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков
Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков - РИА Новости, 25.11.2024
Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что если все финансовые ресурсы будут направлены только на военные нужды, регион рискует потерять своих РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:49
2024-11-25T14:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что если все финансовые ресурсы будут направлены только на военные нужды, регион рискует потерять своих жителей, важно создавать комфортные условия для жизни и воспитания детей. "Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Не будет тогда для кого всё это. Поэтому, если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами, уйдут все люди. И тогда грош нам цена", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24". Губернатор подчеркнул, что история России, как в Отечественную войну 1812 года, так и в Великую Отечественную, показывает, что даже в самых трудных условиях военного времени забота о населении и его будущем оставалась приоритетной задачей. Гладков также отметил, что жители региона настроены решительно: "Я говорю про внутреннее состояние жителей. Мы же сегодня вот были. Все: "Нет, это наша земля, это наши дома. Мы здесь останемся навсегда". А если остаются навсегда, где образ будущего? Образ будущего – это образование, это дети. Мы не будем заниматься детьми – семьи уйдут, нам и так здесь не просто".
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581769.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Общество
Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков

Гладков: военные расходы могут привести к оттоку жителей из Белгородской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что если все финансовые ресурсы будут направлены только на военные нужды, регион рискует потерять своих жителей, важно создавать комфортные условия для жизни и воспитания детей.
"Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Не будет тогда для кого всё это. Поэтому, если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами, уйдут все люди. И тогда грош нам цена", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Губернатор подчеркнул, что история России, как в Отечественную войну 1812 года, так и в Великую Отечественную, показывает, что даже в самых трудных условиях военного времени забота о населении и его будущем оставалась приоритетной задачей.
Гладков также отметил, что жители региона настроены решительно: "Я говорю про внутреннее состояние жителей. Мы же сегодня вот были. Все: "Нет, это наша земля, это наши дома. Мы здесь останемся навсегда". А если остаются навсегда, где образ будущего? Образ будущего – это образование, это дети. Мы не будем заниматься детьми – семьи уйдут, нам и так здесь не просто".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковОбщество
 
 
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