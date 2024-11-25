https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581243.html
Гладков рассказал об успехах белгородских фермеров
Гладков рассказал об успехах белгородских фермеров - РИА Новости, 25.11.2024
Гладков рассказал об успехах белгородских фермеров
Белгородская область заняла второе место в России по количеству предприятий, занимающихся выращиванием органически чистых продуктов, при этом власти региона... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:13
2024-11-25T14:13
2024-11-25T14:13
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Белгородская область заняла второе место в России по количеству предприятий, занимающихся выращиванием органически чистых продуктов, при этом власти региона предоставляют белгородским аграриям различные меры поддержки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области в утреннем обращении в соцсетях сообщил о том, что местным фермерам возможна выплата компенсации за выращивание органической чистой продукции. "Начали сбор заявок на субсидии – компенсируем фермерам в рамках данного проекта 70% затрат на сертификацию продукции и 50% на приобретение семян и саженцев. У кого есть желание заниматься, наверное, одним из самых перспективных и полезных видом деятельности – обращайтесь в министерство сельского хозяйства правительства Белгородской области", — поделился Гладков. По данным регионального правительства, в настоящее время в регионе работает 14 таких хозяйств. В области выращивают органическую спаржу, малину, ежевику, томаты и другие культуры, даже пекут органический хлеб из экологически чистого зерна. Большинство фермеров сертифицировали свою продукцию как органическую в категории растениеводства: это ягоды, яблоки, овощи и другие культуры. "Благодаря поддержке региональных властей, Белгородская область поднялась с девятого на второе место в рейтинге субъектов РФ на органической карте России", - отметили в региональном правительстве. Кроме того, минсельхоз Белгородской области проводит отбор документов на реконструкцию и (или) модернизацию теплиц для производителей овощей закрытого грунта и развитие мелиорации земель для производителей овощей открытого грунта. В рамках этих программ возможно возмещение до 50% понесённых затрат.
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985578994.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об успехах белгородских фермеров
Гладков: власти Белгородской области предоставляют меры поддержки аграриев
БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Белгородская область заняла второе место в России по количеству предприятий, занимающихся выращиванием органически чистых продуктов, при этом власти региона предоставляют белгородским аграриям различные меры поддержки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области в утреннем обращении в соцсетях сообщил о том, что местным фермерам возможна выплата компенсации за выращивание органической чистой продукции. "Начали сбор заявок на субсидии – компенсируем фермерам в рамках данного проекта 70% затрат на сертификацию продукции и 50% на приобретение семян и саженцев. У кого есть желание заниматься, наверное, одним из самых перспективных и полезных видом деятельности – обращайтесь в министерство сельского хозяйства правительства Белгородской области", — поделился Гладков.
По данным регионального правительства, в настоящее время в регионе работает 14 таких хозяйств. В области выращивают органическую спаржу, малину, ежевику, томаты и другие культуры, даже пекут органический хлеб из экологически чистого зерна. Большинство фермеров сертифицировали свою продукцию как органическую в категории растениеводства: это ягоды, яблоки, овощи и другие культуры. "Благодаря поддержке региональных властей, Белгородская область поднялась с девятого на второе место в рейтинге субъектов РФ на органической карте России", - отметили в региональном правительстве.
Кроме того, минсельхоз Белгородской области проводит отбор документов на реконструкцию и (или) модернизацию теплиц для производителей овощей закрытого грунта и развитие мелиорации земель для производителей овощей открытого грунта. В рамках этих программ возможно возмещение до 50% понесённых затрат.