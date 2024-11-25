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Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам - РИА Новости, 25.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:01 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985578994.html
Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам - РИА Новости, 25.11.2024
Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Власти Белгородской области выплатят на этой неделе по 150 тысяч рублей единовременной материальной помощи 2238 жителям, пострадавшим от обстрелов украинских... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:01
2024-11-25T14:01
белгородская область
белгородская область
россия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области выплатят на этой неделе по 150 тысяч рублей единовременной материальной помощи 2238 жителям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как пояснил на еженедельном оперативном заседании губернатор, речь идет о единовременной материальной помощи жителям региона, вынужденно покинувшим места постоянного проживания. "Напомню, что две недели назад правительство Российской Федерации выделило порядка миллиарда рублей на предоставление выплат пострадавшим жителям Белгородской области. На сегодняшний день у нас есть согласование списков получателей помощи от федеральных структур, в том числе от МЧС России. Значит, мы готовы к выплате на этой неделе 2238 жителям на сумму порядка 336 миллионов рублей", – подчеркнул Гладков. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, на этой неделе выплаты по 150 тысяч рублей получат 790 жителей Белгородского района, восемь – из Борисовского района, 498 – из Валуйского округа, 500 – из Грайворонского округа, 344 – из Краснояружского района, 98 – из Шебекинского округа. "На этой неделе планируем передать на проверку в УМВД заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей – это 843 человека, выплат за частичную утрату имущества в размере 75 тысяч рублей – это 85 человек, выплат за полную утрату имущества в размере 150 тысяч рублей – это 166 человек, и выплат по 150 тысяч рублей – это 90 человек", – сообщила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова. Министр также отметила, что тем жителям, кто не вошёл в первоначальные реестры, средства будут выплачены на последующих неделях по готовности списков, согласованных с МЧС, министерством финансов и МВД России.
https://ria.ru/20241125/roditeli-1985560328.html
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белгородская область, россия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

Гладков: власти Белгородской области выплатят матпомощь 2238 жителям региона

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области выплатят на этой неделе по 150 тысяч рублей единовременной материальной помощи 2238 жителям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как пояснил на еженедельном оперативном заседании губернатор, речь идет о единовременной материальной помощи жителям региона, вынужденно покинувшим места постоянного проживания.
Белгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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"Напомню, что две недели назад правительство Российской Федерации выделило порядка миллиарда рублей на предоставление выплат пострадавшим жителям Белгородской области. На сегодняшний день у нас есть согласование списков получателей помощи от федеральных структур, в том числе от МЧС России. Значит, мы готовы к выплате на этой неделе 2238 жителям на сумму порядка 336 миллионов рублей", – подчеркнул Гладков.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, на этой неделе выплаты по 150 тысяч рублей получат 790 жителей Белгородского района, восемь – из Борисовского района, 498 – из Валуйского округа, 500 – из Грайворонского округа, 344 – из Краснояружского района, 98 – из Шебекинского округа.
"На этой неделе планируем передать на проверку в УМВД заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей – это 843 человека, выплат за частичную утрату имущества в размере 75 тысяч рублей – это 85 человек, выплат за полную утрату имущества в размере 150 тысяч рублей – это 166 человек, и выплат по 150 тысяч рублей – это 90 человек", – сообщила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова.
Министр также отметила, что тем жителям, кто не вошёл в первоначальные реестры, средства будут выплачены на последующих неделях по готовности списков, согласованных с МЧС, министерством финансов и МВД России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Белгородская областьБелгородская областьРоссияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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