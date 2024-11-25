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При украинском обстреле Белгородской области погиб человек
При украинском обстреле Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 25.11.2024
При украинском обстреле Белгородской области погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:12
2024-11-25T14:12
2024-11-25T14:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего... Ещё один мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в результате обстрела, по предварительным данным, повреждены три многоквартирных дома, социальный объект и кровля гаража. Осколками посечены легковой и грузовой автомобили. В селе Муром в результате атаки беспилотника повреждены остекление и фасад социального объекта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области погиб человек
При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области погиб человек