https://ria.ru/20241125/germaniya-1985634811.html
Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест
Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест - РИА Новости, 25.11.2024
Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест
Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp намерен к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в своем подразделении Steel Europe, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:30
2024-11-25T17:30
2024-11-25T17:53
экономика
германия
азия
thyssenkrupp
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp намерен к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в своем подразделении Steel Europe, сообщается в пресс-релизе компании. "Цель состоит в том, чтобы сократить около 5 тысяч мест за счет корректировок в производстве и управлении до 2030 года. Кроме того, еще 6 тысяч мест будут преобразованы благодаря привлечению сторонних поставщиков услуг или продаже коммерческой деятельности", - говорится в релизе. Отмечается, что правление приняло такое решение в ответ на продолжающиеся фундаментальные и структурные изменения на европейском рынке стали, а также на ключевых потребительских и целевых рынках. Отмечается, что избыточные мощности и растущий дешевый импорт, в особенности из Азии, оказывают существенное влияние на конкурентоспособность компании. Как отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), таким образом за шесть лет число сотрудников подразделения Steel Europe сократится с 27 до 16 тысяч. Согласно отчетности компании, по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) чистый убыток ThyssenKrupp AG составил 1,506 миллиарда евро, что на 27,3% меньше убытка годом ранее. ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 30 июня составило 97 860 человек.
https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html
https://ria.ru/20240930/stal-1975545282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, азия, thyssenkrupp
Экономика, Германия, Азия, ThyssenKrupp
Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест
ThyssenKrupp намерен к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в Steel Europe
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp намерен к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в своем подразделении Steel Europe, сообщается в пресс-релизе компании
.
"Цель состоит в том, чтобы сократить около 5 тысяч мест за счет корректировок в производстве и управлении до 2030 года. Кроме того, еще 6 тысяч мест будут преобразованы благодаря привлечению сторонних поставщиков услуг или продаже коммерческой деятельности", - говорится в релизе.
Отмечается, что правление приняло такое решение в ответ на продолжающиеся фундаментальные и структурные изменения на европейском рынке стали, а также на ключевых потребительских и целевых рынках. Отмечается, что избыточные мощности и растущий дешевый импорт, в особенности из Азии
, оказывают существенное влияние на конкурентоспособность компании.
Как отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), таким образом за шесть лет число сотрудников подразделения Steel Europe сократится с 27 до 16 тысяч.
Согласно отчетности компании, по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) чистый убыток ThyssenKrupp AG составил 1,506 миллиарда евро, что на 27,3% меньше убытка годом ранее.
ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии
. Также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp
по состоянию на 30 июня составило 97 860 человек.