https://ria.ru/20241125/germaniya-1985634811.html

Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест

Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест - РИА Новости, 25.11.2024

Крупнейший производитель стали в ФРГ объявил о сокращении рабочих мест

Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp намерен к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в своем подразделении Steel Europe, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:30

2024-11-25T17:30

2024-11-25T17:53

экономика

германия

азия

thyssenkrupp

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp намерен к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в своем подразделении Steel Europe, сообщается в пресс-релизе компании. "Цель состоит в том, чтобы сократить около 5 тысяч мест за счет корректировок в производстве и управлении до 2030 года. Кроме того, еще 6 тысяч мест будут преобразованы благодаря привлечению сторонних поставщиков услуг или продаже коммерческой деятельности", - говорится в релизе. Отмечается, что правление приняло такое решение в ответ на продолжающиеся фундаментальные и структурные изменения на европейском рынке стали, а также на ключевых потребительских и целевых рынках. Отмечается, что избыточные мощности и растущий дешевый импорт, в особенности из Азии, оказывают существенное влияние на конкурентоспособность компании. Как отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), таким образом за шесть лет число сотрудников подразделения Steel Europe сократится с 27 до 16 тысяч. Согласно отчетности компании, по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 30 сентября) чистый убыток ThyssenKrupp AG составил 1,506 миллиарда евро, что на 27,3% меньше убытка годом ранее. ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 30 июня составило 97 860 человек.

https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html

https://ria.ru/20240930/stal-1975545282.html

германия

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, азия, thyssenkrupp