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Россияне не обращались в посольство в Нидерландах по картам Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
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22:15 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985674661.html
Россияне не обращались в посольство в Нидерландах по картам Газпромбанка
Россияне не обращались в посольство в Нидерландах по картам Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
Россияне не обращались в посольство в Нидерландах по картам Газпромбанка
Россияне не обращались в посольство России в Нидерландах из-за ситуации с картами Газпромбанка, которые перестали работать в стране, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:15
2024-11-25T22:15
технологии
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газпромбанк
санкции в отношении россии
в мире
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство России в Нидерландах из-за ситуации с картами Газпромбанка, которые перестали работать в стране, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Гааге. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах в Нидерландах. "Мы не получали обращений от соотечественников в связи с ситуацией с картами Газпромбанка", - сказал агентству представитель российского посольства. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
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технологии, нидерланды, сша, россия, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире
Технологии, Нидерланды, США, Россия, Газпромбанк, Санкции в отношении России, В мире
Россияне не обращались в посольство в Нидерландах по картам Газпромбанка

Посольство РФ в Нидерландах: обращений по картам Газпромбанка не поступало

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство России в Нидерландах из-за ситуации с картами Газпромбанка, которые перестали работать в стране, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Гааге.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах в Нидерландах.
"Мы не получали обращений от соотечественников в связи с ситуацией с картами Газпромбанка", - сказал агентству представитель российского посольства.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
23 ноября, 16:30
 
ТехнологииНидерландыСШАРоссияГазпромбанкСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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