https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985558981.html

ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024

ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:43

2024-11-25T12:43

2024-11-25T12:43

экономика

узбекистан

сша

газпромбанк

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане. "ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ. ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.

https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, узбекистан, сша, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции