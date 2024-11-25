Рейтинг@Mail.ru
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985558981.html
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:43
2024-11-25T12:43
экономика
узбекистан
сша
газпромбанк
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985384529_1135:186:3072:1276_1920x0_80_0_0_b9e2b68ecea39ebd420bd83e9e367a79.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане. "ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ. ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
узбекистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985384529_1256:0:3072:1362_1920x0_80_0_0_376509a38790ae88078156d775530504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, узбекистан, сша, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Узбекистан, США, Газпромбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ Узбекистана: карты UnionPay Газпромбанка в стране были заблокированы извне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковская карта Газпромбанка
Банковская карта Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Банковская карта Газпромбанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане.
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае
24 ноября, 10:31
"ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ.
ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
23 ноября, 16:30
 
ЭкономикаУзбекистанСШАГазпромбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала