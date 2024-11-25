https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985558981.html
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:43
2024-11-25T12:43
2024-11-25T12:43
экономика
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сша
газпромбанк
центральный банк рф (цб рф)
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реакция на санкции
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане. "ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ. ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, сша, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Узбекистан, США, Газпромбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ Узбекистана: карты UnionPay Газпромбанка в стране были заблокированы извне
ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане.
"ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ.
ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране.
США
в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.