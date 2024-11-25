https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985511578.html
Турецкий экономист прокомментировал санкции США против Газпромбанка
Турецкий экономист прокомментировал санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
Турецкий экономист прокомментировал санкции США против Газпромбанка
Санкции США в отношении Газпромбанка вряд ли окажут влияние на энергетическое сотрудничество Турции и России, торговля в национальных валютах находится вне... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:38
2024-11-25T08:38
2024-11-25T08:38
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции США в отношении Газпромбанка вряд ли окажут влияние на энергетическое сотрудничество Турции и России, торговля в национальных валютах находится вне сферы влияния Вашингтона, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. США ранее ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например, в евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". "На мой взгляд, это (санкции против "Газпромбанка") не окажут никакого влияния на будущие отношения между двумя странами, поскольку торговля турецкими лирами и рублями находится вне сферы влияния США. Кроме того, мы не знаем, включает ли соглашение F-16 (на закупку Турцией американских истребителей F-16 – ред.) пункт об энергетическом соглашении. Другими словами, Америка продает СПГ европейским государствам с тех пор, как начался украинский кризис. Она также хочет продавать СПГ Турции, и соответствующие соглашения уже заключены. В этом отношении США отдают должное. Учитывая масштабы энергетического сотрудничества между двумя странами, я думаю, что это не окажет влияния", - сказал аналитик. Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, турция, россия, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром, f-16, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Турция, Россия, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Московская биржа, Газпром, F-16, Санкции, Санкции в отношении России
Турецкий экономист прокомментировал санкции США против Газпромбанка
Эрчин: санкции США против Газпромбанка не повлияют на сотрудничество Турции и РФ
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции США в отношении Газпромбанка вряд ли окажут влияние на энергетическое сотрудничество Турции и России, торговля в национальных валютах находится вне сферы влияния Вашингтона, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
США ранее ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например, в евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже
и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом
".
"На мой взгляд, это (санкции против "Газпромбанка") не окажут никакого влияния на будущие отношения между двумя странами, поскольку торговля турецкими лирами и рублями находится вне сферы влияния США. Кроме того, мы не знаем, включает ли соглашение F-16 (на закупку Турцией американских истребителей F-16 – ред.) пункт об энергетическом соглашении. Другими словами, Америка продает СПГ европейским государствам с тех пор, как начался украинский кризис. Она также хочет продавать СПГ Турции, и соответствующие соглашения уже заключены. В этом отношении США отдают должное. Учитывая масштабы энергетического сотрудничества между двумя странами, я думаю, что это не окажет влияния", - сказал аналитик.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны.