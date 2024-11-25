https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985507814.html

Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка

Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024

Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка

В консульский отдел посольства России в Японии не поступало обращений в связи с остановкой работы карт Union Pay Газпромбанка, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:29

2024-11-25T07:29

2024-11-25T07:29

экономика

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сша

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газпромбанк

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. В консульский отдел посольства России в Японии не поступало обращений в связи с остановкой работы карт Union Pay Газпромбанка, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Обращений по телефону или по электронной почте в связи с ситуацией вокруг карты Union Pay Газпромбанка не поступало", - сказал представитель посольства. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии в эти выходные. При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Вечером в пятницу через эту сеть наличные снять было можно. Также не удалось снять деньги и в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.

https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985448792.html

https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html

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экономика, япония, сша, россия, газпромбанк, санкции в отношении россии