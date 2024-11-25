https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985507814.html
Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка
Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка
В консульский отдел посольства России в Японии не поступало обращений в связи с остановкой работы карт Union Pay Газпромбанка, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:29
2024-11-25T07:29
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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. В консульский отдел посольства России в Японии не поступало обращений в связи с остановкой работы карт Union Pay Газпромбанка, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Обращений по телефону или по электронной почте в связи с ситуацией вокруг карты Union Pay Газпромбанка не поступало", - сказал представитель посольства. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии в эти выходные. При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Вечером в пятницу через эту сеть наличные снять было можно. Также не удалось снять деньги и в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985448792.html
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экономика, япония, сша, россия, газпромбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Япония, США, Россия, Газпромбанк, Санкции в отношении России
Посольство в Японии не получало запросов по картам Газпромбанка
Консульский отдел посольства в Японии не получал запросов по картам Газпромбанка
ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. В консульский отдел посольства России в Японии не поступало обращений в связи с остановкой работы карт Union Pay Газпромбанка, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Обращений по телефону или по электронной почте в связи с ситуацией вокруг карты Union Pay Газпромбанка не поступало", - сказал представитель посольства.
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии в эти выходные.
При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Вечером в пятницу через эту сеть наличные снять было можно. Также не удалось снять деньги и в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети.
США
в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.