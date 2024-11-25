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Блокировка карт Газпромбанка не вызвала паники у отдыхающих россиян - РИА Новости, 25.11.2024
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Туризм
 
05:32 25.11.2024 (обновлено: 06:23 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985502482.html
Блокировка карт Газпромбанка не вызвала паники у отдыхающих россиян
Блокировка карт Газпромбанка не вызвала паники у отдыхающих россиян - РИА Новости, 25.11.2024
Блокировка карт Газпромбанка не вызвала паники у отдыхающих россиян
Российские туристы после блокировки карт Газпромбанка за рубежом используют на отдыхе в Турции и ряде других стран в основном наличные, обменивают деньги онлайн РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:32
2024-11-25T06:23
турция
россия
центральная азия
газпромбанк
россельхозбанк
санкции в отношении россии
туризм
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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Российские туристы после блокировки карт Газпромбанка за рубежом используют на отдыхе в Турции и ряде других стран в основном наличные, обменивают деньги онлайн или же прибегают к оформлению карт других стран, рассказала РИА Новости эксперт и сами отдыхающие. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. В Стамбуле, в частности, картой можно было оплачивать услуги в некоторых магазинах, также карту Газпромбанка принимали для оплаты авиабилетов компании Turkish Airlines. "Паники среди туристов нет. Выходы такие: в основном наличные, карты Россельхозбанка работают в штатном режиме. В Китай туристы едут сразу с юанями", - рассказала сотрудница одной из турфирм Елена Серпухова. Она отметила, что на данный момент как в Москве, так и в небольших городах есть возможность обменять рубли на юани. "Во многих странах Юго-Восточной Азии, где проживают много граждан РФ, предлагают перевести рубли на карту РФ и получить (местную валюту - ред.), произведя обмен. В Турции туристы могут расплачиваться QR-кодом через систему Letim", - уточнила она. Регулярно отдыхающие в Турции россияне, опрошенные РИА Новости, рассказали, что полагаются в основном на наличные. "Мы как правило приобретаем туры "все включено", а там на месте меняем небольшие суммы для покупки сувениров. Карты UnionPay у меня никогда и не было", - рассказал РИА Новости Дмитрий. "Для меня ситуация затруднилась еще когда отключили российские банки от системы SWIFT (в 2022 году - ред.) и наши карты перестали действовать за рубежом. Дальше пришлось перестраиваться на взаимодействие с наличными, я этого очень не люблю, очень неудобно", - рассказала Екатерина, собирающаяся на отдых в Стамбул в декабре. По ее словам, в зарубежных поездках она иногда использует карту одной из стран СНГ, которую заимствует на время у брата, а также карту UnionPay РСХБ, но приходится тратить время и выяснять, подходит ли она для оплаты в конкретном месте. Туристка Маргарита отметила, что успела вовремя оформить карту одной из стран Центральной Азии еще в 2021 году, благодаря этому проблем на отдыхе с картами не возникает. В то же время отдыхающая в турецком Каше Елена рассказала, что обратилась за помощью в обмене к знакомым россиянам и перевела им рубли на карту российского банка. При этом, отметила она, стоит быть осторожными и не прибегать к таким операциям онлайн с незнакомыми людьми, так как высок риск мошенничества.
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985448792.html
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турция, россия, центральная азия, газпромбанк, россельхозбанк, санкции в отношении россии
Турция, Россия, Центральная Азия, Газпромбанк, Россельхозбанк, Санкции в отношении России, Туризм
Блокировка карт Газпромбанка не вызвала паники у отдыхающих россиян

Россияне на отдыхе используют наличные после блокировки карт Газпромбанка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковские карты международной платежной системы UnionPay в отделении "Газпромбанка"
Банковские карты международной платежной системы UnionPay в отделении Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Банковские карты международной платежной системы UnionPay в отделении "Газпромбанка". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Российские туристы после блокировки карт Газпромбанка за рубежом используют на отдыхе в Турции и ряде других стран в основном наличные, обменивают деньги онлайн или же прибегают к оформлению карт других стран, рассказала РИА Новости эксперт и сами отдыхающие.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
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В Стамбуле, в частности, картой можно было оплачивать услуги в некоторых магазинах, также карту Газпромбанка принимали для оплаты авиабилетов компании Turkish Airlines.
"Паники среди туристов нет. Выходы такие: в основном наличные, карты Россельхозбанка работают в штатном режиме. В Китай туристы едут сразу с юанями", - рассказала сотрудница одной из турфирм Елена Серпухова.
Она отметила, что на данный момент как в Москве, так и в небольших городах есть возможность обменять рубли на юани.
"Во многих странах Юго-Восточной Азии, где проживают много граждан РФ, предлагают перевести рубли на карту РФ и получить (местную валюту - ред.), произведя обмен. В Турции туристы могут расплачиваться QR-кодом через систему Letim", - уточнила она.
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Регулярно отдыхающие в Турции россияне, опрошенные РИА Новости, рассказали, что полагаются в основном на наличные.
"Мы как правило приобретаем туры "все включено", а там на месте меняем небольшие суммы для покупки сувениров. Карты UnionPay у меня никогда и не было", - рассказал РИА Новости Дмитрий.
"Для меня ситуация затруднилась еще когда отключили российские банки от системы SWIFT (в 2022 году - ред.) и наши карты перестали действовать за рубежом. Дальше пришлось перестраиваться на взаимодействие с наличными, я этого очень не люблю, очень неудобно", - рассказала Екатерина, собирающаяся на отдых в Стамбул в декабре.
По ее словам, в зарубежных поездках она иногда использует карту одной из стран СНГ, которую заимствует на время у брата, а также карту UnionPay РСХБ, но приходится тратить время и выяснять, подходит ли она для оплаты в конкретном месте.
Туристка Маргарита отметила, что успела вовремя оформить карту одной из стран Центральной Азии еще в 2021 году, благодаря этому проблем на отдыхе с картами не возникает.
В то же время отдыхающая в турецком Каше Елена рассказала, что обратилась за помощью в обмене к знакомым россиянам и перевела им рубли на карту российского банка. При этом, отметила она, стоит быть осторожными и не прибегать к таким операциям онлайн с незнакомыми людьми, так как высок риск мошенничества.
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