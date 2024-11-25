https://ria.ru/20241125/gaz-1985668079.html
"Газпром" и Молдавия попробуют договориться о поставках российского газа
"Газпром" и Молдавия попробуют договориться о поставках российского газа - РИА Новости, 25.11.2024
"Газпром" и Молдавия попробуют договориться о поставках российского газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение поставок российского газа в Молдавию с 1 января РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:01
2024-11-25T21:01
2024-11-25T21:01
экономика
молдавия
алексей миллер
газпром
молдовагаз
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение поставок российского газа в Молдавию с 1 января и пути урегулирования долга "Молдовагаза" , сообщила компания по итогам их встречи. "В частности, стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед Группой "Газпром", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече молдавской стороной были представлены кандидаты в новый состав правления АО "Молдовагаз".
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экономика, молдавия, алексей миллер, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Алексей Миллер, Газпром, Молдовагаз
"Газпром" и Молдавия попробуют договориться о поставках российского газа
"Газпром" и Молдавия продолжат обсуждать поставки российского газа с 1 января