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Франция поставит Киеву ракеты за счет доходов от российских активов - РИА Новости, 25.11.2024
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23:59 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/frantsija-1985680983.html
Франция поставит Киеву ракеты за счет доходов от российских активов
Франция поставит Киеву ракеты за счет доходов от российских активов - РИА Новости, 25.11.2024
Франция поставит Киеву ракеты за счет доходов от российских активов
Франция в ближайшие недели поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных активов РФ, заявил РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:59
2024-11-25T23:59
в мире
украина
франция
россия
себастьян лекорню
сергей лавров
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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Франция в ближайшие недели поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных активов РФ, заявил в понедельник глава французского минобороны Себастьян Лекорню. "Большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов. Это также дипломатическая победа и значимая победа для нашего бюджета", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ. Ранее Лекорню заявил, что доход от замороженных российских активов в 2024 году составил 300 миллионов евро. По его словам, это позволило приобрести 12 новых гаубиц Caesar, которые будут поставлены Украине, а также 155-миллиметровые снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы ААСМ, огневые точки и ракеты Mistral. Глава минобороны Франции также заявлял, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. По его словам, поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985507652.html
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в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, министерство обороны польши
В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны Польши
Франция поставит Киеву ракеты за счет доходов от российских активов

Глава Минобороны Лекорню: Франция в ближайшие недели поставит Украине ракеты

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Франция в ближайшие недели поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных активов РФ, заявил в понедельник глава французского минобороны Себастьян Лекорню.
"Большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов. Это также дипломатическая победа и значимая победа для нашего бюджета", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ.
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Ранее Лекорню заявил, что доход от замороженных российских активов в 2024 году составил 300 миллионов евро. По его словам, это позволило приобрести 12 новых гаубиц Caesar, которые будут поставлены Украине, а также 155-миллиметровые снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы ААСМ, огневые точки и ракеты Mistral.
Глава минобороны Франции также заявлял, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. По его словам, поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаФранцияРоссияСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны Польши
 
 
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