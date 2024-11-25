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В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных - РИА Новости, 25.11.2024
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15:54 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/fmba-1985609309.html
В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных
В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных - РИА Новости, 25.11.2024
В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-системы на все виды особо опасных инфекций для самодиагностики и взаимодиагностики для РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:54
2024-11-25T15:54
общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-системы на все виды особо опасных инфекций для самодиагностики и взаимодиагностики для бойцов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Комплексы специальных тест-систем для самодиагностики и взаимодиагностики для бойцов на все виды особо опасных инфекций. Вот все это создано и сейчас уже употребляется, используется в наших воинских подразделениях", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что была создана целая линейка автоматизированных сигнализаторов о биологической опасности и детекторных приборов, которые определяют все основные виды опасных и особо опасных инфекций, в том числе в полевых условиях. Кроме того, после 2022 года в агентстве были разработаны и внедрены новые антидоты против отравляющих веществ, новые лекарственные формы радиопротекторов и препаратов, ослабляющих действие ионизирующего излучения, эффективные кровоостанавливающие средства и другие средства экстренной медицинской помощи, подчеркнула Скворцова.
https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html
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общество, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных

ФМБА разработало тест-системы на все виды особо опасных инфекций для военных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский тест
Медицинский тест - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-системы на все виды особо опасных инфекций для самодиагностики и взаимодиагностики для бойцов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Комплексы специальных тест-систем для самодиагностики и взаимодиагностики для бойцов на все виды особо опасных инфекций. Вот все это создано и сейчас уже употребляется, используется в наших воинских подразделениях", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что была создана целая линейка автоматизированных сигнализаторов о биологической опасности и детекторных приборов, которые определяют все основные виды опасных и особо опасных инфекций, в том числе в полевых условиях.
Кроме того, после 2022 года в агентстве были разработаны и внедрены новые антидоты против отравляющих веществ, новые лекарственные формы радиопротекторов и препаратов, ослабляющих действие ионизирующего излучения, эффективные кровоостанавливающие средства и другие средства экстренной медицинской помощи, подчеркнула Скворцова.
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ОбществоРоссияВероника СкворцоваВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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