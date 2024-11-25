https://ria.ru/20241125/fmba-1985609309.html

В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных

В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных - РИА Новости, 25.11.2024

В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-системы на все виды особо опасных инфекций для самодиагностики и взаимодиагностики для РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:54

2024-11-25T15:54

2024-11-25T15:54

общество

россия

вероника скворцова

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-системы на все виды особо опасных инфекций для самодиагностики и взаимодиагностики для бойцов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Комплексы специальных тест-систем для самодиагностики и взаимодиагностики для бойцов на все виды особо опасных инфекций. Вот все это создано и сейчас уже употребляется, используется в наших воинских подразделениях", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что была создана целая линейка автоматизированных сигнализаторов о биологической опасности и детекторных приборов, которые определяют все основные виды опасных и особо опасных инфекций, в том числе в полевых условиях. Кроме того, после 2022 года в агентстве были разработаны и внедрены новые антидоты против отравляющих веществ, новые лекарственные формы радиопротекторов и препаратов, ослабляющих действие ионизирующего излучения, эффективные кровоостанавливающие средства и другие средства экстренной медицинской помощи, подчеркнула Скворцова.

https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html

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общество, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)