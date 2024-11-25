https://ria.ru/20241125/evrovidenie-1985493087.html

Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе

Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе - РИА Новости, 25.11.2024

Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе

Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T01:43

2024-11-25T01:43

2024-11-25T01:55

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ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости. Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS ссылаясь на результаты голосования. В воскресение жители Базеля голосовали за то, выделит ли кантон финансовую помощь в размере более 39 миллионов долларов на проведение "Евровидения" по инициативе местной партии "Федеральный демократический союз" (UDF). "Жители Базеля массово одобрили на уровне 66,57% кредит, предоставленный кантоном Швейцарской телерадиовещательной компании, для организации 69-го конкурса песни "Евровидение" (ESC). Явка на выборах составила 57,15%", - сказано в материале. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946099989.html

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в мире, базель, европейский вещательный союз , евровидение, швейцария