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Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе - РИА Новости, 25.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:43 25.11.2024 (обновлено: 01:55 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/evrovidenie-1985493087.html
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе - РИА Новости, 25.11.2024
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе
Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:43
2024-11-25T01:55
культура
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европейский вещательный союз
евровидение
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ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости. Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS ссылаясь на результаты голосования. В воскресение жители Базеля голосовали за то, выделит ли кантон финансовую помощь в размере более 39 миллионов долларов на проведение "Евровидения" по инициативе местной партии "Федеральный демократический союз" (UDF). "Жители Базеля массово одобрили на уровне 66,57% кредит, предоставленный кантоном Швейцарской телерадиовещательной компании, для организации 69-го конкурса песни "Евровидение" (ESC). Явка на выборах составила 57,15%", - сказано в материале. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946099989.html
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в мире, базель, европейский вещательный союз , евровидение, швейцария
Культура, В мире, Базель, Европейский вещательный союз , Евровидение, Швейцария
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе

Более 60 процентов жителей Базеля поддержали финансирование "Евровидения"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМост через Рейн в Базеле
Мост через Рейн в Базеле - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мост через Рейн в Базеле. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости. Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS ссылаясь на результаты голосования.
В воскресение жители Базеля голосовали за то, выделит ли кантон финансовую помощь в размере более 39 миллионов долларов на проведение "Евровидения" по инициативе местной партии "Федеральный демократический союз" (UDF).
"Жители Базеля массово одобрили на уровне 66,57% кредит, предоставленный кантоном Швейцарской телерадиовещательной компании, для организации 69-го конкурса песни "Евровидение" (ESC). Явка на выборах составила 57,15%", - сказано в материале.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
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