https://ria.ru/20241125/evrovidenie-1985493087.html
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе - РИА Новости, 25.11.2024
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе
Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:43
2024-11-25T01:43
2024-11-25T01:55
культура
в мире
базель
европейский вещательный союз
евровидение
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103641/18/1036411892_0:284:3063:2007_1920x0_80_0_0_74d4fdc582066f29b5146c6ddf30eb7f.jpg
ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости. Около 66,6% жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование "Евровидения" 2025 года в своем городе на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS ссылаясь на результаты голосования. В воскресение жители Базеля голосовали за то, выделит ли кантон финансовую помощь в размере более 39 миллионов долларов на проведение "Евровидения" по инициативе местной партии "Федеральный демократический союз" (UDF). "Жители Базеля массово одобрили на уровне 66,57% кредит, предоставленный кантоном Швейцарской телерадиовещательной компании, для организации 69-го конкурса песни "Евровидение" (ESC). Явка на выборах составила 57,15%", - сказано в материале. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946099989.html
базель
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103641/18/1036411892_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_564565b713cc8ddac2cce1592feed727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, базель, европейский вещательный союз , евровидение, швейцария
Культура, В мире, Базель, Европейский вещательный союз , Евровидение, Швейцария
Жители Базеля проголосовали за финансирование "Евровидения" в своем городе
Более 60 процентов жителей Базеля поддержали финансирование "Евровидения"