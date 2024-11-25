https://ria.ru/20241125/efimov-1985269999.html

Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года

Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года - РИА Новости, 25.11.2024

Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года

С января по октябрь 2024 года школам Москвы предоставили в оперативное управление учебные корпуса общей площадью почти 170,5 тысячи квадратных метров, их... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:09

2024-11-25T14:09

2024-11-25T14:09

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новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С января по октябрь 2024 года школам Москвы предоставили в оперативное управление учебные корпуса общей площадью почти 170,5 тысячи квадратных метров, их построили инвесторы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2024 года столичные общеобразовательные учреждения получили в оперативное управление 10 новых зданий, построенных инвесторами. Объекты общей площадью около 170,5 тысячи квадратных метров находятся в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в одном из комплексов возведут дошкольное отделение на 200 мест.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в Новой Москве за 10 месяцев образовательным учреждениям предоставили пять зданий. Их общая площадь составила более113,3 тысячи квадратных метров.На западе столицы учреждения получили три объекта общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, а на юго-востоке и юге – по одному.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет системе образования Москвы предоставили около 140 новых зданий

https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим гаман, сергей собянин