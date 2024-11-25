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Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года - РИА Новости, 25.11.2024
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14:09 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/efimov-1985269999.html
Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года
Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года - РИА Новости, 25.11.2024
Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года
С января по октябрь 2024 года школам Москвы предоставили в оперативное управление учебные корпуса общей площадью почти 170,5 тысячи квадратных метров, их... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:09
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С января по октябрь 2024 года школам Москвы предоставили в оперативное управление учебные корпуса общей площадью почти 170,5 тысячи квадратных метров, их построили инвесторы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2024 года столичные общеобразовательные учреждения получили в оперативное управление 10 новых зданий, построенных инвесторами. Объекты общей площадью около 170,5 тысячи квадратных метров находятся в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в одном из комплексов возведут дошкольное отделение на 200 мест.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в Новой Москве за 10 месяцев образовательным учреждениям предоставили пять зданий. Их общая площадь составила более113,3 тысячи квадратных метров.На западе столицы учреждения получили три объекта общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, а на юго-востоке и юге – по одному.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет системе образования Москвы предоставили около 140 новых зданий
https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html
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Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года

Ефимов: школы Москвы получили 10 учебных корпусов с начала года

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С января по октябрь 2024 года школам Москвы предоставили в оперативное управление учебные корпуса общей площадью почти 170,5 тысячи квадратных метров, их построили инвесторы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2024 года столичные общеобразовательные учреждения получили в оперативное управление 10 новых зданий, построенных инвесторами. Объекты общей площадью около 170,5 тысячи квадратных метров находятся в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в одном из комплексов возведут дошкольное отделение на 200 мест.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в Новой Москве за 10 месяцев образовательным учреждениям предоставили пять зданий. Их общая площадь составила более113,3 тысячи квадратных метров.
На западе столицы учреждения получили три объекта общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, а на юго-востоке и юге – по одному.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет системе образования Москвы предоставили около 140 новых зданий
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