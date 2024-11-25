https://ria.ru/20241125/dtp-1985581413.html

Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав

Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав - РИА Новости, 25.11.2024

Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав

Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, как минимум дважды лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:13

2024-11-25T14:13

2024-11-25T14:14

происшествия

челябинск

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, как минимум дважды лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник. В понедельник на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина автомобиль на большой скорости снес пешеходов, стоявших на островке безопасности, и скрылся с места происшествия. Пострадали пять человек. Позже водитель был задержан, его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "За рулем был 47-летний житель Челябинска, в 2012 году на год был лишен прав за вождения в состоянии алкогольного опьянения, в 2018-м повторно лишен прав за аналогичное правонарушение", - сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина также несколько раз был оштрафован за управление транспортным средством без прав. С 2018 года он минимум четыре раза становился участником ДТП.

https://ria.ru/20241125/lenoblast-1985520091.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

челябинск

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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. 2024-11-25T14:13 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск