https://ria.ru/20241125/dtp-1985581413.html
Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав
Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав - РИА Новости, 25.11.2024
Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав
Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, как минимум дважды лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:13
2024-11-25T14:13
2024-11-25T14:14
происшествия
челябинск
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, как минимум дважды лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник. В понедельник на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина автомобиль на большой скорости снес пешеходов, стоявших на островке безопасности, и скрылся с места происшествия. Пострадали пять человек. Позже водитель был задержан, его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "За рулем был 47-летний житель Челябинска, в 2012 году на год был лишен прав за вождения в состоянии алкогольного опьянения, в 2018-м повторно лишен прав за аналогичное правонарушение", - сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина также несколько раз был оштрафован за управление транспортным средством без прав. С 2018 года он минимум четыре раза становился участником ДТП.
https://ria.ru/20241125/lenoblast-1985520091.html
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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
2024-11-25T14:13
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происшествия, челябинск
Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав
Наехавшего на пешеходов на переходе в Челябинске мужчину дважды лишали прав
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, как минимум дважды лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник.
В понедельник на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина автомобиль на большой скорости снес пешеходов, стоявших на островке безопасности, и скрылся с места происшествия. Пострадали пять человек. Позже водитель был задержан, его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"За рулем был 47-летний житель Челябинска, в 2012 году на год был лишен прав за вождения в состоянии алкогольного опьянения, в 2018-м повторно лишен прав за аналогичное правонарушение", - сказал собеседник агентства.
По его данным, мужчина также несколько раз был оштрафован за управление транспортным средством без прав. С 2018 года он минимум четыре раза становился участником ДТП.