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В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 25.11.2024
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12:41 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/dtp-1985558645.html
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 25.11.2024
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:41
2024-11-25T12:41
ленинградское шоссе
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. "На Ленинградском шоссе (в районе пересечения с МКАД) произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным пострадал один человек. По четырем полосам из пяти ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. По данным столичного дептранса, ДТП произошло в районе владения 1/1.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557746.html
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ленинградское шоссе
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ленинградское шоссе, происшествия, москва
Ленинградское шоссе, Происшествия, Москва
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля

ГАИ сообщила о столкновении трех автомобилей в Москве на Ленинградском шоссе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
"На Ленинградском шоссе (в районе пересечения с МКАД) произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным пострадал один человек. По четырем полосам из пяти ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении ведомства.
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