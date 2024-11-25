https://ria.ru/20241125/dtp-1985558645.html
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 25.11.2024
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:41
2024-11-25T12:41
2024-11-25T12:41
ленинградское шоссе
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. "На Ленинградском шоссе (в районе пересечения с МКАД) произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным пострадал один человек. По четырем полосам из пяти ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. По данным столичного дептранса, ДТП произошло в районе владения 1/1.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557746.html
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
ленинградское шоссе
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградское шоссе, происшествия, москва
Ленинградское шоссе, Происшествия, Москва
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля
ГАИ сообщила о столкновении трех автомобилей в Москве на Ленинградском шоссе