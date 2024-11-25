https://ria.ru/20241125/dtp-1985558645.html

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 25.11.2024

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:41

2024-11-25T12:41

2024-11-25T12:41

ленинградское шоссе

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, проезд возможен только по одной из пяти полос, пострадал один человек, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. "На Ленинградском шоссе (в районе пересечения с МКАД) произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным пострадал один человек. По четырем полосам из пяти ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. По данным столичного дептранса, ДТП произошло в районе владения 1/1.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557746.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

ленинградское шоссе

москва

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ленинградское шоссе, происшествия, москва