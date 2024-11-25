https://ria.ru/20241125/dorogi-1985614265.html

Улучшать дороги и транспортное обслуживание продолжат в Алтайском крае

Улучшать дороги и транспортное обслуживание продолжат в Алтайском крае - РИА Новости, 25.11.2024

Улучшать дороги и транспортное обслуживание продолжат в Алтайском крае

Улучшать дороги и транспортное обслуживание продолжат в Алтайском крае, все задачи, поставленные на эту тему на "прямой линии" с губернатором Виктором Томенко,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:16

2024-11-25T16:16

2024-11-25T16:16

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

общество

дороги

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БАРНАУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Улучшать дороги и транспортное обслуживание продолжат в Алтайском крае, все задачи, поставленные на эту тему на "прямой линии" с губернатором Виктором Томенко, будут приняты, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Все задачи по улучшению дорог и транспортного обслуживания, поставленные в ходе прямой линии, будут приняты в работу… 21 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл традиционную прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона. Особое внимание было уделено вопросам ремонта дорог и транспортного обслуживания населения. Жители некоторых районов озвучили проблемы состояния дорожной инфраструктуры и отсутствия общественного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор подробно рассказал о планах по улучшению транспортной сети, выделении дополнительных средств на ремонт дорог и расширению маршрутов общественного транспорта. "Так, жители Тогульского района обратились к губернатору (с просьбой – ред.) оказать содействие в восстановлении маршрута "Барнаул-Тогул". Этот вопрос в ближайшее время будет решен. Для оперативного решения проблемы перевозчику выдано временное свидетельство на перевозку пассажиров, после проведения необходимых мероприятий автобус выйдет на линию. Также будет объявлен конкурс на определение постоянного перевозчика", - отмечает пресс-служба. Томенко напомнил, что за последние годы за счет проводимых правительством края мероприятий удалось восстановить 55 муниципальных маршрутов, тем самым увеличив их количество с 168 до 223. За счет этого на сегодняшний день в муниципальных образованиях транспортное сообщение обеспечено в 828 населенных пунктах, это вместе с местными и краевыми маршрутами. Также в ходе проведения прямой линии Виктор Томенко дал поручения министерству транспорта Алтайского края уделять внимание по ремонту дорог между селами, а не только основным магистралям краевой дорожной сети. "За последние шесть лет мы проделали огромную работу по улучшению дорожной инфраструктуры нашего региона. Было отремонтировано 4,5 тысяч километров дорог. Это весомый результат, который положительно сказывается на качестве жизни каждого из вас. Однако я понимаю, что нам предстоит сделать еще больше. В ходе сегодняшней прямой линии я поручаю Министерству транспорта Алтайского края уделить особое внимание дорогам, соединяющим наши села. Мы должны заботиться не только о главных краевых магистралях, но и о тех дорогах, которые связывают сельские населенные пункты друг с другом и с городскими центрами", – заявил губернатор Алтайского края.

https://ria.ru/20241125/altay-1985585441.html

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алтайский край, виктор томенко, общество, дороги