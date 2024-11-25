https://ria.ru/20241125/dnr-1985489037.html

Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 14 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T00:21

2024-11-25T00:21

2024-11-25T00:21

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 14 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела на горловском направлении. Один обстрел на дебальцевском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 14 боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели гражданского лица. В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия