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Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:21 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/dnr-1985489037.html
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 14 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:21
2024-11-25T00:21
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 14 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела на горловском направлении. Один обстрел на дебальцевском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 14 боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели гражданского лица. В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили 14 боеприпасов по территории ДНР за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 14 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела на горловском направлении. Один обстрел на дебальцевском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего было выпущено 14 боеприпасов.
По данным представительства, поступили сведения о гибели гражданского лица.
В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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