https://ria.ru/20241125/demografiya-1985619521.html
Идеи Красноярского форума войдут в стратегию демографической политики РФ
Идеи Красноярского форума войдут в стратегию демографической политики РФ - РИА Новости, 25.11.2024
Идеи Красноярского форума войдут в стратегию демографической политики РФ
Предложения, озвученные экспертами на Красноярском демографическом форуме, будут внесены в разрабатываемый проект документа по демографической политике страны к РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:38
2024-11-25T16:38
2024-11-25T16:38
россия
красноярский край
антон котяков
демография
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Предложения, озвученные экспертами на Красноярском демографическом форуме, будут внесены в разрабатываемый проект документа по демографической политике страны к 2036 году, сообщил в рамках работы форума министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В понедельник начал работу второй Красноярский демографический форум. Участие в мероприятии принимают более 650 человек, в их числе эксперты и делегации из регионов РФ. Благодаря содействию министерства труда и социальной защиты России Красноярск стал федеральной экспертной площадкой для обсуждения важнейших для страны вопросов демографии и поддержки семей с детьми. По данным пресс-службы губернатора региона, фактически форум – это подведение итогов масштабной работы, проведенной в Год семьи, и нацпроекта "Демография". "В рамках демографического форума мы имеем возможность пообщаться с экспертами, с многодетными семьями, с представителями социальной защиты федерального округа и выслушать их предложения относительно наполнения стратегии социально демографической политики к 2036 году. Я уверен, что сегодняшний диалог будет насыщенным и все те предложения, которые мы сегодня услышим, войдут в предложенный нами проект документа", - цитирует Котякова пресс-служба губернатора Красноярского края. "Надо сказать, что проект стратегии уже представлен для обсуждения, и эксперты, которые сегодня участвовали в утренних сессиях, имели возможность в привязке к проекту давать свои рекомендации", - отметил он. По данным пресс-службы, работу форума открыли четыре дискуссионные площадки. Участники обсудили укрепление семейных ценностей, пропаганду ответственного родительства, повышение качества жизни, расширение мер поддержки, популяризацию многопоколенных семей, успешные практики реализации корпоративной социальной политики. В обсуждении злободневных проблем принимают участие многодетные родители, представители общественных и молодежных организаций, делового и научного сообществ, органов власти. Особое внимание в ходе дискуссий и пленарного заседания уделили решению задач и поручений, которые сформулировали год назад по итогам первого Красноярского демографического форума.
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россия, красноярский край, антон котяков, демография
Россия, Красноярский край, Антон Котяков, Демография
Идеи Красноярского форума войдут в стратегию демографической политики РФ
Котяков: идеи Красноярского форума будут внесены в новый демографический проект
КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Предложения, озвученные экспертами на Красноярском демографическом форуме, будут внесены в разрабатываемый проект документа по демографической политике страны к 2036 году, сообщил в рамках работы форума министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В понедельник начал работу второй Красноярский демографический форум. Участие в мероприятии принимают более 650 человек, в их числе эксперты и делегации из регионов РФ. Благодаря содействию министерства труда и социальной защиты России Красноярск стал федеральной экспертной площадкой для обсуждения важнейших для страны вопросов демографии и поддержки семей с детьми. По данным пресс-службы губернатора региона, фактически форум – это подведение итогов масштабной работы, проведенной в Год семьи, и нацпроекта "Демография".
"В рамках демографического форума мы имеем возможность пообщаться с экспертами, с многодетными семьями, с представителями социальной защиты федерального округа и выслушать их предложения относительно наполнения стратегии социально демографической политики к 2036 году. Я уверен, что сегодняшний диалог будет насыщенным и все те предложения, которые мы сегодня услышим, войдут в предложенный нами проект документа", - цитирует Котякова пресс-служба губернатора Красноярского края.
"Надо сказать, что проект стратегии уже представлен для обсуждения, и эксперты, которые сегодня участвовали в утренних сессиях, имели возможность в привязке к проекту давать свои рекомендации", - отметил он.
По данным пресс-службы, работу форума открыли четыре дискуссионные площадки. Участники обсудили укрепление семейных ценностей, пропаганду ответственного родительства, повышение качества жизни, расширение мер поддержки, популяризацию многопоколенных семей, успешные практики реализации корпоративной социальной политики. В обсуждении злободневных проблем принимают участие многодетные родители, представители общественных и молодежных организаций, делового и научного сообществ, органов власти.
Особое внимание в ходе дискуссий и пленарного заседания уделили решению задач и поручений, которые сформулировали год назад по итогам первого Красноярского демографического форума.