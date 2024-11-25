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СК завел дело после смерти женщины из-за операции в Ингушетии
СК завел дело после смерти женщины из-за операции в Ингушетии - РИА Новости, 25.11.2024
СК завел дело после смерти женщины из-за операции в Ингушетии
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы после операции в частной медицинской клинике, сообщило СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:57
2024-11-25T18:57
2024-11-25T18:57
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы после операции в частной медицинской клинике, сообщило СУ СК РФ по региону. "По данным следствия, 21 ноября работниками одной из частных медицинских клиник города Назрани 33-летней жительнице республики была проведена медицинская процедура в виде операции по коррекции контуров тела, после чего самочувствие пациентки резко ухудшилось", - говорится в сообщении. Женщину доставили в реанимационное отделение больницы, где она скончалась, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц (лица), в том числе назначены соответствующие экспертизы, изъяты необходимые документы и медицинские препараты с применением которых проводилась указанная процедура", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20240416/moskva-1940374121.html
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россия, назрань, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК завел дело после смерти женщины из-за операции в Ингушетии
СК РФ завел дело по факту смерти женщины после операции в клинике в Ингушетии