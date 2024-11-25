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СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 25.11.2024
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13:03 25.11.2024 (обновлено: 13:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/delo-1985565597.html
СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область
СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 25.11.2024
СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, он заочно подозревается в совершении РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:03
2024-11-25T13:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
литва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, он заочно подозревается в совершении преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России в отношении гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Ясюкевичюс длительное время обучает наемников и лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. Отмечается, что Ясюкевичюс и другие наемники вместе с представителями ВФУ, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства и используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Подчеркивается, что после вторжения для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступления против мирного населения. "Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html
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россия, курская область, литва, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Литва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область

СК завел дело против боевика из Литвы Ясюкевичюса, вторгшегося в Курскую область

© Фото : Следком/TelegramНаемник из Литвы Шарунас Ясюкевичюс, воюющий на стороне ВСУ
Наемник из Литвы Шарунас Ясюкевичюс, воюющий на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Следком/Telegram
Наемник из Литвы Шарунас Ясюкевичюс, воюющий на стороне ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, он заочно подозревается в совершении преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России в отношении гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, Ясюкевичюс длительное время обучает наемников и лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ.
Отмечается, что Ясюкевичюс и другие наемники вместе с представителями ВФУ, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства и используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Подчеркивается, что после вторжения для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступления против мирного населения.
"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЛитваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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