https://ria.ru/20241125/delo-1985565597.html

СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область

СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 25.11.2024

СК завел дело против наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, он заочно подозревается в совершении РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:03

2024-11-25T13:03

2024-11-25T13:05

специальная военная операция на украине

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курская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, он заочно подозревается в совершении преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России в отношении гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Ясюкевичюс длительное время обучает наемников и лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. Отмечается, что Ясюкевичюс и другие наемники вместе с представителями ВФУ, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства и используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Подчеркивается, что после вторжения для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступления против мирного населения. "Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html

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россия, курская область, литва, следственный комитет россии (ск рф)