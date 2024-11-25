https://ria.ru/20241125/chukotka-1985500414.html
На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей
На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей - РИА Новости, 25.11.2024
На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей
Массовая атака на аккаунты жителей Чукотки в соцсетях происходит с фейковых аккаунтов представителей правительства региона, сообщают власти автономного округа. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:39
2024-11-25T04:39
2024-11-25T04:40
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Массовая атака на аккаунты жителей Чукотки в соцсетях происходит с фейковых аккаунтов представителей правительства региона, сообщают власти автономного округа. "Внимание! Сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотки! Создаются фейковые аккаунты от руководителей правительства округа! В данный момент с фейкового телеграм-аккаунта первого заместителя губернатора Павла Каргаполова поступают сообщения", - говорится в сообщении правительства Чукотки. Власти рекомендуют не переписываться с мошенниками, не отвечать на звонки, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.
https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html
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происшествия, чукотка, россия
Происшествия, Чукотка, Россия
На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей
Власти Чукотки сообщили о массовой атаке с фейковых аккаунтов правительства