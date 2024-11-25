https://ria.ru/20241125/chukotka-1985500414.html

На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей

На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей - РИА Новости, 25.11.2024

На Чукотке сообщили о массовой атаке в соцсетях на аккаунты местных жителей

Массовая атака на аккаунты жителей Чукотки в соцсетях происходит с фейковых аккаунтов представителей правительства региона, сообщают власти автономного округа. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:39

2024-11-25T04:39

2024-11-25T04:40

происшествия

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Массовая атака на аккаунты жителей Чукотки в соцсетях происходит с фейковых аккаунтов представителей правительства региона, сообщают власти автономного округа. "Внимание! Сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотки! Создаются фейковые аккаунты от руководителей правительства округа! В данный момент с фейкового телеграм-аккаунта первого заместителя губернатора Павла Каргаполова поступают сообщения", - говорится в сообщении правительства Чукотки. Власти рекомендуют не переписываться с мошенниками, не отвечать на звонки, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.

https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html

чукотка

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, чукотка, россия