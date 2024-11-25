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Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян - РИА Новости, 25.11.2024
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14:01 25.11.2024 (обновлено: 14:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985578905.html
Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян
Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян - РИА Новости, 25.11.2024
Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян
Сбивший людей в понедельник в Челябинске водитель был пьян, среди пятерых пострадавших - 11-месячный ребенок, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:01
2024-11-25T14:10
происшествия
челябинск
авто
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Сбивший людей в понедельник в Челябинске водитель был пьян, среди пятерых пострадавших - 11-месячный ребенок, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пятеро пострадавших, все живы."Вопиющее происшествие на северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации, виновник аварии пьян", - написал глава региона в своем Telegram-канале.По информации областного минздрава, пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный малыш, уточнил он.Губернатор пояснил, что все пострадавшие госпитализированы. "Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле", - отметил Текслер."Естественно, будет возбуждено уголовное дело. Убежден, что "автолюбитель" получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240924/avto-1974510088.html
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происшествия, челябинск, авто, алексей текслер
Происшествия, Челябинск, Авто, Алексей Текслер
Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян

Водитель, сбивший людей в Челябинске, был пьян, пострадал 11-месячный ребенок

Автомобиль наехал на пешеходов в Челябинске
Автомобиль наехал на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Автомобиль наехал на пешеходов в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Сбивший людей в понедельник в Челябинске водитель был пьян, среди пятерых пострадавших - 11-месячный ребенок, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
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Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пятеро пострадавших, все живы.
"Вопиющее происшествие на северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации, виновник аварии пьян", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По информации областного минздрава, пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный малыш, уточнил он.
Губернатор пояснил, что все пострадавшие госпитализированы. "Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле", - отметил Текслер.
"Естественно, будет возбуждено уголовное дело. Убежден, что "автолюбитель" получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона", - добавил глава региона.
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ПроисшествияЧелябинскАвтоАлексей Текслер
 
 
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