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Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 25.11.2024
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске
Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:46
2024-11-25T13:46
2024-11-25T13:51
происшествия
челябинск
авто
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, легковушка после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пострадали 5 человек."В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241105/burjatija-1981914627.html
челябинск
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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
2024-11-25T13:46
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РИА Новости
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происшествия, челябинск, авто, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Авто, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске
Полиция задержала водителя, который наехал на толпу в Челябинске и скрылся