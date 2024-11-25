https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985576020.html

Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске

Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 25.11.2024

Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске

Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:46

2024-11-25T13:46

2024-11-25T13:51

происшествия

челябинск

авто

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, легковушка после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пострадали 5 человек."В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241105/burjatija-1981914627.html

челябинск

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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. 2024-11-25T13:46 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, авто, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)