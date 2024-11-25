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Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 25.11.2024
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13:46 25.11.2024 (обновлено: 13:51 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985576020.html
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 25.11.2024
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске
Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:46
2024-11-25T13:51
происшествия
челябинск
авто
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, легковушка после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пострадали 5 человек."В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
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происшествия, челябинск, авто, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Авто, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске

Полиция задержала водителя, который наехал на толпу в Челябинске и скрылся

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, легковушка после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пострадали 5 человек.
"В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияЧелябинскАвтоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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