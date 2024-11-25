https://ria.ru/20241125/bezhentsy-1985497470.html
В Раде заявили о возвращающихся с Украины в новые регионы России гражданах
В Раде заявили о возвращающихся с Украины в новые регионы России гражданах - РИА Новости, 25.11.2024
В Раде заявили о возвращающихся с Украины в новые регионы России гражданах
Почти 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, ставших новыми территориями России, вернулись домой с Украины, где пребывали в статусе временно... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:19
2024-11-25T03:19
2024-11-25T03:19
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Почти 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, ставших новыми территориями России, вернулись домой с Украины, где пребывали в статусе временно перемещенных лиц (ВПЛ), заявил в интервью "Укринформ" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко."Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город. <...> В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь. <...> По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек", — сказал он.Ткаченко тут же объяснил, почему люди так поступают. Главной причиной возвращения он назвал то, что вынужденные переселенцы на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь. "Они не получили должной помощи от государства — ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и тому подобное", — добавил нардеп. По его словам, большинство граждан не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а предложения, которые получают временно перемещенные лица — низкооплачиваемые.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404830.html
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россия, мариуполь, в мире, украина, верховная рада украины
Россия, Мариуполь, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о возвращающихся с Украины в новые регионы России гражданах
Депутат Рады Ткаченко: 150 тыс. человек вернулись в новые регионы РФ с Украины
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Почти 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, ставших новыми территориями России, вернулись домой с Украины, где пребывали в статусе временно перемещенных лиц (ВПЛ), заявил в интервью "Укринформ" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко.
"Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город. <...> В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь. <...> По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек", — сказал он.
Ткаченко тут же объяснил, почему люди так поступают. Главной причиной возвращения он назвал то, что вынужденные переселенцы на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь.
"Они не получили должной помощи от государства — ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и тому подобное", — добавил нардеп.
По его словам, большинство граждан не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а предложения, которые получают временно перемещенные лица — низкооплачиваемые.