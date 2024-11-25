https://ria.ru/20241125/belorussiya-1985566449.html

Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО

Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО - РИА Новости, 25.11.2024

Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО

Белорусская сторона изучает перспективы участия в проекте международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщил руководитель отделения... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:04

2024-11-25T13:04

2024-11-25T13:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

приморский край

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Белорусская сторона изучает перспективы участия в проекте международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщил руководитель отделения посольства Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол. "Белорусская сторона получила приглашение принять участие в международной территории опережающего развития вместе с российскими и китайскими партнерами. Решение пока не принято. Мы изучаем перспективы проекта. В этом случае, мы полагаем, нельзя реализовывать проекты, дублирующие уже имеющиеся производства на территории союзного государства, Евразийского экономического союза. Необходимо делать ставку на инновационные и уникальные проекты", - сказал Сокол, выступая на пленарном заседании второго Инвестиционно–промышленного форума в Приморском крае. Он отметил также, что Белоруссия заинтересована в организации логистики экспорта своей продукции в третьи страны с использованием инфраструктуры дальневосточных портов. Президент РФ Владимир Путин поручил ранее Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае.

https://ria.ru/20241121/volodin-1984991609.html

белоруссия

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, приморский край, владивосток