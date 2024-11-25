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Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО - РИА Новости, 25.11.2024
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13:04 25.11.2024 (обновлено: 13:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/belorussiya-1985566449.html
Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО
Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО - РИА Новости, 25.11.2024
Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО
Белорусская сторона изучает перспективы участия в проекте международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщил руководитель отделения... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:04
2024-11-25T13:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Белорусская сторона изучает перспективы участия в проекте международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщил руководитель отделения посольства Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол. "Белорусская сторона получила приглашение принять участие в международной территории опережающего развития вместе с российскими и китайскими партнерами. Решение пока не принято. Мы изучаем перспективы проекта. В этом случае, мы полагаем, нельзя реализовывать проекты, дублирующие уже имеющиеся производства на территории союзного государства, Евразийского экономического союза. Необходимо делать ставку на инновационные и уникальные проекты", - сказал Сокол, выступая на пленарном заседании второго Инвестиционно–промышленного форума в Приморском крае. Он отметил также, что Белоруссия заинтересована в организации логистики экспорта своей продукции в третьи страны с использованием инфраструктуры дальневосточных портов. Президент РФ Владимир Путин поручил ранее Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае.
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белоруссия, россия, приморский край, владивосток
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Приморский край, Владивосток
Белоруссия изучает перспективы участия в проекте международной ТОР в ДФО

Игорь Сокол: Белоруссия приглашена принять участие в международной ТОР в ДФО

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Белорусская сторона изучает перспективы участия в проекте международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщил руководитель отделения посольства Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол.
"Белорусская сторона получила приглашение принять участие в международной территории опережающего развития вместе с российскими и китайскими партнерами. Решение пока не принято. Мы изучаем перспективы проекта. В этом случае, мы полагаем, нельзя реализовывать проекты, дублирующие уже имеющиеся производства на территории союзного государства, Евразийского экономического союза. Необходимо делать ставку на инновационные и уникальные проекты", - сказал Сокол, выступая на пленарном заседании второго Инвестиционно–промышленного форума в Приморском крае.
Он отметил также, что Белоруссия заинтересована в организации логистики экспорта своей продукции в третьи страны с использованием инфраструктуры дальневосточных портов.
Президент РФ Владимир Путин поручил ранее Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае.
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