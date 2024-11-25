https://ria.ru/20241125/belgorod-1985642478.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.11.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:04
2024-11-25T18:04
2024-11-25T18:04
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. Угрозу объявили второй раз в понедельник. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240423/opasnost-1941887380.html
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников