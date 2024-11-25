https://ria.ru/20241125/belgorod-1985642478.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.11.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:04

2024-11-25T18:04

2024-11-25T18:04

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. Угрозу объявили второй раз в понедельник. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240423/opasnost-1941887380.html

белгородская область

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2024

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)