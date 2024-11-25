https://ria.ru/20241125/bayden-1985501842.html

"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России

"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России - РИА Новости, 25.11.2024

"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России

Администрация уходящего президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, не желающих принимать участие в военной авантюре... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:25

2024-11-25T05:25

2024-11-25T05:25

специальная военная операция на украине

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украина

скотт риттер

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, не желающих принимать участие в военной авантюре Демократической партии, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если мы не найдем способ сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, чтобы администрация Байдена знала, что это неприемлемо, так не делается, <...> то они продолжат проводить эту политику в ущерб всем", — выразил мнение эксперт.По его словам, Байден своими агрессивными действиями подталкивает весь мир и американских граждан в частности к началу ядерного конфликта, который, по заблуждению политиков в Белом доме, должен произойти в рамках ограниченного обмена ядерными ударами."Нет такого понятия, как небольшой обмен ядерными ударами, <...> нет такого понятия, как ограниченная ядерная война. Как только ядерное оружие будет выпущено <...> оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы", — отметил разведчик.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Эта стратегия Байдена призвана помочь Зеленскому и показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся, добавили в публикации.В воскресенье, 24 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался

https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

сша

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в мире, сша, джо байден, россия, украина, скотт риттер, ядерное оружие