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"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/bayden-1985501842.html
"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России
"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России - РИА Новости, 25.11.2024
"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России
Администрация уходящего президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, не желающих принимать участие в военной авантюре... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:25
2024-11-25T05:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
россия
украина
скотт риттер
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, не желающих принимать участие в военной авантюре Демократической партии, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если мы не найдем способ сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, чтобы администрация Байдена знала, что это неприемлемо, так не делается, &lt;...&gt; то они продолжат проводить эту политику в ущерб всем", — выразил мнение эксперт.По его словам, Байден своими агрессивными действиями подталкивает весь мир и американских граждан в частности к началу ядерного конфликта, который, по заблуждению политиков в Белом доме, должен произойти в рамках ограниченного обмена ядерными ударами."Нет такого понятия, как небольшой обмен ядерными ударами, &lt;...&gt; нет такого понятия, как ограниченная ядерная война. Как только ядерное оружие будет выпущено &lt;...&gt; оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы", — отметил разведчик.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Эта стратегия Байдена призвана помочь Зеленскому и показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся, добавили в публикации.В воскресенье, 24 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался
https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html
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в мире, сша, джо байден, россия, украина, скотт риттер, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Россия, Украина, Скотт Риттер, Ядерное оружие
"Через 72 минуты". Байдену выдвинули жесткое требование после удара России

Риттер: администрация Байдена перестала слышать голоса американских граждан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, не желающих принимать участие в военной авантюре Демократической партии, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Если мы не найдем способ сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, чтобы администрация Байдена знала, что это неприемлемо, так не делается, <...> то они продолжат проводить эту политику в ущерб всем", — выразил мнение эксперт.
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По его словам, Байден своими агрессивными действиями подталкивает весь мир и американских граждан в частности к началу ядерного конфликта, который, по заблуждению политиков в Белом доме, должен произойти в рамках ограниченного обмена ядерными ударами.
"Нет такого понятия, как небольшой обмен ядерными ударами, <...> нет такого понятия, как ограниченная ядерная война. Как только ядерное оружие будет выпущено <...> оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы", — отметил разведчик.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Эта стратегия Байдена призвана помочь Зеленскому и показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся, добавили в публикации.
В воскресенье, 24 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденРоссияУкраинаСкотт РиттерЯдерное оружие
 
 
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