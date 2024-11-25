https://ria.ru/20241125/aviastroenie-1985517729.html

Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты

Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты - РИА Новости, 25.11.2024

Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты

Руководители авиастроительных компаний "Яковлев" и "Туполев" Андрей Богинский и Константин Тимофеев покидают свои посты, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:48

2024-11-25T09:48

2024-11-25T12:35

экономика

андрей богинский

константин тимофеев

вадим бадеха

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

оао "туполев"

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Руководители авиастроительных компаний "Яковлев" и "Туполев" Андрей Богинский и Константин Тимофеев покидают свои посты, говорится в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Функции управления деятельностью ПАО "Яковлев" будет выполнять непосредственно генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании "Яковлев", — указывается в публикации. Пост управляющего директора "Туполева" займет замгендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. В корпорации отметили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы на выполнении конкретных задач.ОАК является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, предприятия, входящие в ее структуру, производят самолеты Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе, а также SJ-100 и МС-21.

https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, андрей богинский, константин тимофеев, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), оао "туполев"