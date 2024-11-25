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Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты - РИА Новости, 25.11.2024
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09:48 25.11.2024 (обновлено: 12:35 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/aviastroenie-1985517729.html
Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты
Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты - РИА Новости, 25.11.2024
Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты
Руководители авиастроительных компаний "Яковлев" и "Туполев" Андрей Богинский и Константин Тимофеев покидают свои посты, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:48
2024-11-25T12:35
экономика
андрей богинский
константин тимофеев
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
оао "туполев"
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Руководители авиастроительных компаний "Яковлев" и "Туполев" Андрей Богинский и Константин Тимофеев покидают свои посты, говорится в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Функции управления деятельностью ПАО "Яковлев" будет выполнять непосредственно генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании "Яковлев", — указывается в публикации. Пост управляющего директора "Туполева" займет замгендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. В корпорации отметили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы на выполнении конкретных задач.ОАК является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, предприятия, входящие в ее структуру, производят самолеты Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе, а также SJ-100 и МС-21.
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экономика, андрей богинский, константин тимофеев, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), оао "туполев"
Экономика, Андрей Богинский, Константин Тимофеев, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ОАО "Туполев"
Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты

Руководители "Яковлева" и "Туполева" Богинский и Тимофеев покидают посты

© Фото : РостехСтенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Ростех
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Руководители авиастроительных компаний "Яковлев" и "Туполев" Андрей Богинский и Константин Тимофеев покидают свои посты, говорится в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Функции управления деятельностью ПАО "Яковлев" будет выполнять непосредственно генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании "Яковлев", — указывается в публикации.
Пост управляющего директора "Туполева" займет замгендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.
В корпорации отметили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы на выполнении конкретных задач.
ОАК является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, предприятия, входящие в ее структуру, производят самолеты Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе, а также SJ-100 и МС-21.
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ЭкономикаАндрей БогинскийКонстантин ТимофеевВадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ОАО "Туполев"
 
 
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