https://ria.ru/20241125/avariya-1985668838.html

В Дагестане арестовали водителя, виновного в смертельном ДТП

В Дагестане арестовали водителя, виновного в смертельном ДТП - РИА Новости, 25.11.2024

В Дагестане арестовали водителя, виновного в смертельном ДТП

Суд в Дагестане арестовал мужчину, который сел за руль без водительских прав и устроил ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка, еще двое детей получили... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:54

2024-11-25T20:54

2024-11-25T21:17

происшествия

россия

каякентский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал мужчину, который сел за руль без водительских прав и устроил ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка, еще двое детей получили тяжелые повреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 23 ноября в селе Дружба Каякентского района Дагестана 27-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099, в салоне которого было трое детей, на высокой скорости не справился с управлением, и машина перевернулась. Шестилетняя девочка скончалась в больнице, еще двое детей четырех месяцев и трех лет были госпитализированы в критическом состоянии. Водитель, ранее уже лишенный водительских прав, отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть ребенка", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

россия

каякентский район

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происшествия, россия, каякентский район, следственный комитет россии (ск рф)