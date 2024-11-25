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Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика - РИА Новости, 25.11.2024
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11:28 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/antibiotik-1985541096.html
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика - РИА Новости, 25.11.2024
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика
Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:28
2024-11-25T11:28
россия
москва
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба министерства. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы и обязал Минздрав прекратить регистрацию антибиотика "Биапенем". С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited - разработчик и правообладатель субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. Причина – представление ООО "Джодас Экспоим" недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе. "Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html
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россия, москва, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Москва, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика

Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика "Биапенем"

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина покупает лекарственные препараты в аптеке
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба министерства.
Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы и обязал Минздрав прекратить регистрацию антибиотика "Биапенем". С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited - разработчик и правообладатель субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. Причина – представление ООО "Джодас Экспоим" недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе.
"Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Суд Москвы признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике
Вчера, 06:30
 
РоссияМоскваЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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