https://ria.ru/20241125/antibiotik-1985541096.html
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика - РИА Новости, 25.11.2024
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика
Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:28
2024-11-25T11:28
2024-11-25T11:28
россия
москва
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба министерства. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы и обязал Минздрав прекратить регистрацию антибиотика "Биапенем". С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited - разработчик и правообладатель субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. Причина – представление ООО "Джодас Экспоим" недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе. "Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Москва, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика
Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика "Биапенем"
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба министерства.
Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы и обязал Минздрав прекратить регистрацию антибиотика "Биапенем". С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited - разработчик и правообладатель субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. Причина – представление ООО "Джодас Экспоим" недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе.
"Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.