https://ria.ru/20241125/antibiotik-1985541096.html

Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика

Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика - РИА Новости, 25.11.2024

Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика

Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:28

2024-11-25T11:28

2024-11-25T11:28

россия

москва

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба министерства. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы и обязал Минздрав прекратить регистрацию антибиотика "Биапенем". С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited - разработчик и правообладатель субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. Причина – представление ООО "Джодас Экспоим" недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе. "Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)