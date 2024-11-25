https://ria.ru/20241125/antalya-1985591866.html
Производитель SSJ-100 готов помочь в расследовании ЧП с самолетом в Анталье
Производитель SSJ-100 готов помочь в расследовании ЧП с самолетом в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024
Производитель SSJ-100 готов помочь в расследовании ЧП с самолетом в Анталье
Производитель воздушного судна SSJ-100 готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин возгорания борта авиакомпании "Азимут" в Анталье, сообщили... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:52
2024-11-25T14:52
2024-11-25T14:52
анталья (провинция)
сочи
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Производитель воздушного судна SSJ-100 готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин возгорания борта авиакомпании "Азимут" в Анталье, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Производитель воздушного судна готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента", - говорится в сообщении. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
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анталья (провинция), сочи, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире
Анталья (провинция), Сочи, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), В мире
Производитель SSJ-100 готов помочь в расследовании ЧП с самолетом в Анталье
ОАК: производитель SSJ-100 готов помочь в расследовании ЧП с самолетом в Анталье