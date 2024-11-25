https://ria.ru/20241125/analiz-1985280741.html

Эксперты проанализировал темпы обновления текстильного оборудования

Эксперты проанализировал темпы обновления текстильного оборудования - РИА Новости, 25.11.2024

Эксперты проанализировал темпы обновления текстильного оборудования

Сектор легкой промышленности в 2024 году наиболее активно развивался в Москве, Поволжье и на Северо-Западе, говорится в исследовании ГК Альфа-Лизинг. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:44

2024-11-25T10:44

2024-11-25T10:44

москва

китай

россия

альфа-лизинг

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Сектор легкой промышленности в 2024 году наиболее активно развивался в Москве, Поволжье и на Северо-Западе, говорится в исследовании ГК Альфа-Лизинг.По оценкам аналитиков, именно на данные регионы пришелся пик продаж оборудования, оформляемого в лизинг. Чаще всего предприниматели в 2024 году обновляли инфраструктуру предприятий в июне и июле.Наибольший объем продаж оборудования для легкой промышленности в 2024 году пришелся на Москву, Поволжье и на Северо-Запад. Отчасти это связано с инвестиционной активностью регионов – так, лидерами по оказанной финансовой господдержке в сфере легкой промышленности стали Москва и Нижегородская область. В прошлом году география продаж была сопоставима.По итогам года фиксировался рост продаж оборудования для малого бизнеса – с 68,9% за три квартала 2023 года до 74,5% за аналогичный период 2024 года. Доля среднего бизнеса в общем объеме реализации оборудования для легкой промышленности – 25,5%, отметили аналитики.В сегменте лизинга для легкой промышленности есть характерные особенности, например, высокий уровень продаж новой техники. Оборудование решает специфические задачи предприятия, поэтому техника приобретается индивидуально для каждой компании. Так, в 2023 году доля оборудования с наработкой была незначительной – 0,4%, а в 2024 году продаж такого оборудования не было в принципе.Как и в других сегментах лизинговых продаж, в 2024 году выросла доля китайского оборудования – с 47,5% в 2023 году до 56,5% в 2024 году. В целом, в топ-5 брендов вошли: KDT Machinery (Китай), Hualian Machinery (Китай), "Класс-Инжиниринг" (Россия), Beaver (Австрия), Filato (Китай), добавили эксперты."Рынок легкой промышленности в России растет достаточно динамично. Объем выпуска новой продукции в зависимости от отрасли составил 2,5%-8,4%. Несмотря на вызовы, с которыми столкнулись игроки рынка – зависимость от импортного оборудования, рост цен на сырье и так далее, – легкая промышленность продолжает развиваться. Так, за последние три года в России открылось 15 тысяч новых предприятий, увеличивается не только объем выпускаемой продукции, но и прибыль отечественных брендов. Поэтому, в следующем году мы увидим дальнейший рост рынка лизинга для легкой промышленности", – отметил руководитель направления отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК Альфа-Лизинг Дмитрий Игнатенко, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241111/alfa-lizing-1983129523.html

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китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, китай, россия, альфа-лизинг