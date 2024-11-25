https://ria.ru/20241125/afganistan-1985680497.html

Талибы надеются, что визит российской делегации укрепит отношения

Талибы надеются, что визит российской делегации укрепит отношения - РИА Новости, 25.11.2024

Талибы надеются, что визит российской делегации укрепит отношения

Талибы надеются, что визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и вице-премьера Алексея Оверчука в Афганистан еще больше укрепит отношения между... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:54

2024-11-25T23:54

2024-11-25T23:55

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алексей оверчук

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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Талибы надеются, что визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и вице-премьера Алексея Оверчука в Афганистан еще больше укрепит отношения между Кабулом и Москвой, заявил вице-премьер по политическим вопросам временного правительства движения "Талибан"* Мохаммад Абдул Кабир. "От имени Исламского Эмирата Афганистан рады приветствовать вас, уважаемый представитель России. Надеемся, что эта встреча еще больше укрепит наши отношения. Мы благодарны России за поддержку Исламского Эмирата на международной арене. Благодарим уважаемого Замира Кабулова, российского спецпредставителя, за вклад в развитие отношений между Россией и Исламским Эмиратом", - сказал он на встрече с Шойгу в Кабуле. В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алекей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241125/podarok-1985679760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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