https://ria.ru/20241125/afganistan-1985642063.html

ООН призвала Афганистан положить конец насилию в отношении женщин

ООН призвала Афганистан положить конец насилию в отношении женщин - РИА Новости, 25.11.2024

ООН призвала Афганистан положить конец насилию в отношении женщин

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:59

2024-11-25T17:59

2024-11-25T18:04

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод. Заявление МООНСА прозвучало на фоне отмечаемого в мире Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и началом кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". Эта глобальная кампания продлится с 25 ноября - Международного дня борьбы за прекращение насилия в отношении женщин - по 10 декабря, когда отмечается День прав человека. "В Афганистане по-прежнему наблюдается высокий уровень насилия в отношении женщин, который усугубляется продолжающейся дискриминацией в их отношении во всех сферах жизни. В связи с разрушением системы обеспечения гендерного равенства в стране доступ к комплексным и качественным услугам для лиц, переживших насилие, серьезно сократился. В то же время спрос на эти услуги резко возрос", - говорится в официальном заявлении МООНСА. Как заявила специальный представитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева, сейчас критический момент для женщин и девочек Афганистана, и нужны срочные действия для восстановления справедливости, чтобы положить конец насилию в их отношении. "Перед лицом этих огромных проблем афганские женщины демонстрируют стойкость и мужество в своей борьбе за достоинство и свободу. Женские организации по всей стране продолжают оказывать существенную поддержку пострадавшим, в то время как общины и религиозные лидеры бросают вызов пагубным социальным нормам. Мужчины и мальчики все чаще выступают в поддержку женщин в своих семьях и общинах в условиях ужесточения ограничений", - отмечается в документе. "Тот факт, что афганские женщины и девочки сегодня имеют меньше прав, чем несколько поколений назад, является сокрушительным напоминанием о неотложности их борьбы и необходимости для международного сообщества удвоить наши усилия, чтобы поддержать их, вкладывая средства в их стойкость, лидерство и расширение прав и возможностей", - заявила Элисон Давидян, специальный представитель офиса "ООН-Женщины" в Афганистане. "Насилие в отношении женщин не имеет оправдания нигде в мире, включая Афганистан", - заявила Давидян.

https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

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в мире, афганистан, роза отунбаева, оон