Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
19:58 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/zdunov-1985468370.html
Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь
Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь - РИА Новости, 24.11.2024
Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь
Умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком для каждого человека, заявил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:58
2024-11-24T19:58
республика мордовия
артем здунов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком для каждого человека, заявил глава Мордовии Артем Здунов. В рамках проводимого в Мордовии всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи представители органов власти, руководители федеральных движений и общественных организаций, медики и волонтеры обсудили, как этот проект реализуется в регионах России. "В республике мы постарались вывести это направление в широкие массы – в трудовые коллективы, в школы, продвигаем его среди родительского сообщества. За сравнительно короткий период обучили 207 тысяч человек. Такая подготовка нужна каждому человеку, чтобы применить ее в любой нештатной жизненной ситуации. Крайне важно дать такой навык и взрослым, и детям", - цитирует Здунова пресс-служба главы Мордовии. Председатель правления общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" Артур Орлов поблагодарил руководство республики за организацию всероссийского чемпионата и рассказал, что навыкам оказания первой помощи обучили уже 1 миллион детей по всей стране. Участники круглого стола подчеркнули важность расширения возможностей и охвата проекта, необходимость межведомственного взаимодействия и продвижение первой помощи как базового навыка для каждого человека. Главный врач Республиканской клинической больницы имени Каткова Алексей Алагулов, курирующий проект в Мордовии, рассказал, что в районах и в Саранске открыто 96 точек обучения, обучены более 490 инструкторов, навыки первой помощи получили более 207 тысяч человек. Такая массовость приобретения навыков оказания первой помощи обычными людьми дает самый важный результат – спасенные человеческие жизни. Так, с начала года в Атяшевском районе Мордовии на 29% снизилась смертность от "управляемых" причин – это те случаи, когда пострадавшим и больным была оказана экстренная помощь до приезда медиков. В завершение обсуждения глава Мордовии предложил включить такую дисциплину, как оказание первой помощи, в различные массовые соревновательные мероприятия, которые активно проводятся в регионе.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, россия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия

Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком для каждого человека, заявил глава Мордовии Артем Здунов.
В рамках проводимого в Мордовии всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи представители органов власти, руководители федеральных движений и общественных организаций, медики и волонтеры обсудили, как этот проект реализуется в регионах России.
"В республике мы постарались вывести это направление в широкие массы – в трудовые коллективы, в школы, продвигаем его среди родительского сообщества. За сравнительно короткий период обучили 207 тысяч человек. Такая подготовка нужна каждому человеку, чтобы применить ее в любой нештатной жизненной ситуации. Крайне важно дать такой навык и взрослым, и детям", - цитирует Здунова пресс-служба главы Мордовии.
Председатель правления общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" Артур Орлов поблагодарил руководство республики за организацию всероссийского чемпионата и рассказал, что навыкам оказания первой помощи обучили уже 1 миллион детей по всей стране.
Участники круглого стола подчеркнули важность расширения возможностей и охвата проекта, необходимость межведомственного взаимодействия и продвижение первой помощи как базового навыка для каждого человека.
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Каткова Алексей Алагулов, курирующий проект в Мордовии, рассказал, что в районах и в Саранске открыто 96 точек обучения, обучены более 490 инструкторов, навыки первой помощи получили более 207 тысяч человек. Такая массовость приобретения навыков оказания первой помощи обычными людьми дает самый важный результат – спасенные человеческие жизни. Так, с начала года в Атяшевском районе Мордовии на 29% снизилась смертность от "управляемых" причин – это те случаи, когда пострадавшим и больным была оказана экстренная помощь до приезда медиков.
В завершение обсуждения глава Мордовии предложил включить такую дисциплину, как оказание первой помощи, в различные массовые соревновательные мероприятия, которые активно проводятся в регионе.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала