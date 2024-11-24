https://ria.ru/20241124/zdunov-1985468370.html

Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь

Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь - РИА Новости, 24.11.2024

Глава Мордовии считает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь

Умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком для каждого человека, заявил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:58

2024-11-24T19:58

2024-11-24T19:58

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком для каждого человека, заявил глава Мордовии Артем Здунов. В рамках проводимого в Мордовии всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи представители органов власти, руководители федеральных движений и общественных организаций, медики и волонтеры обсудили, как этот проект реализуется в регионах России. "В республике мы постарались вывести это направление в широкие массы – в трудовые коллективы, в школы, продвигаем его среди родительского сообщества. За сравнительно короткий период обучили 207 тысяч человек. Такая подготовка нужна каждому человеку, чтобы применить ее в любой нештатной жизненной ситуации. Крайне важно дать такой навык и взрослым, и детям", - цитирует Здунова пресс-служба главы Мордовии. Председатель правления общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" Артур Орлов поблагодарил руководство республики за организацию всероссийского чемпионата и рассказал, что навыкам оказания первой помощи обучили уже 1 миллион детей по всей стране. Участники круглого стола подчеркнули важность расширения возможностей и охвата проекта, необходимость межведомственного взаимодействия и продвижение первой помощи как базового навыка для каждого человека. Главный врач Республиканской клинической больницы имени Каткова Алексей Алагулов, курирующий проект в Мордовии, рассказал, что в районах и в Саранске открыто 96 точек обучения, обучены более 490 инструкторов, навыки первой помощи получили более 207 тысяч человек. Такая массовость приобретения навыков оказания первой помощи обычными людьми дает самый важный результат – спасенные человеческие жизни. Так, с начала года в Атяшевском районе Мордовии на 29% снизилась смертность от "управляемых" причин – это те случаи, когда пострадавшим и больным была оказана экстренная помощь до приезда медиков. В завершение обсуждения глава Мордовии предложил включить такую дисциплину, как оказание первой помощи, в различные массовые соревновательные мероприятия, которые активно проводятся в регионе.

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артем здунов, россия