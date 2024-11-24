https://ria.ru/20241124/zaporozhe-1985479932.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 24.11.2024

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:36

2024-11-24T22:36

2024-11-24T22:36

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия