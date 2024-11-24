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Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
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13:25 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/zapad-1985433457.html
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков
Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:25
2024-11-24T13:25
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей "стратегическое поражение", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о сложившейся между Россией и Западом ситуации. Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков

Песков: Запад демонстрирует готовность на все, чтобы подавить Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей "стратегическое поражение", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о сложившейся между Россией и Западом ситуации.
Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
РоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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