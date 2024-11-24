https://ria.ru/20241124/zapad-1985433457.html

Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков

Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024

Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков

Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:25

2024-11-24T13:25

2024-11-24T13:25

россия

сша

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_472:0:3161:1513_1920x0_80_0_0_84d06bf6c4efba509463ccdba8a607ce.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей "стратегическое поражение", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о сложившейся между Россией и Западом ситуации. Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире