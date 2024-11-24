https://ria.ru/20241124/zapad-1985433457.html
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков
Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:25
2024-11-24T13:25
2024-11-24T13:25
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные страны во главе с США демонстрируют в сложившихся условиях готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей "стратегическое поражение", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о сложившейся между Россией и Западом ситуации. Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Запад готов на все, чтобы подавить Россию, заявил Песков
Песков: Запад демонстрирует готовность на все, чтобы подавить Россию