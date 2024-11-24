https://ria.ru/20241124/zaderzhanie-1985454025.html

Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом

Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом - РИА Новости, 24.11.2024

Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом

Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта в Саратовской области. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:07

2024-11-24T17:07

2024-11-24T17:07

происшествия

россия

саратовская область

маркс

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта в Саратовской области. Ранее следствие сообщило, что в воскресенье у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в двух других, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления 41-летний фигурант скрылся, но вскоре был задержан. На видео, опубликованном в Telegram-канале регионального главка МВД, запечатлено, как силовики выбивают дверь в квартиру и задерживают подозреваемого. После этого фигуранта доставили в полицию. Как уточняется в сообщении полиции, нападавший в ходе конфликта применил огнестрельное оружие, в результате чего погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1976 года рождения. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что взяла на контроль ход расследования дела. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 – пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". В СУСК по региону отмечали, что решается вопрос об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20241118/agent-1984334973.html

россия

саратовская область

маркс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, расстрелявшего людей в Марксе Саратовской области Видео задержания мужчины, расстрелявшего людей в городе Марксе Саратовской области, показала местная полиция. Напомним, он выстрелил в двух человек, которые находились в авто. Один из мужчин умер на месте, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. 2024-11-24T17:07 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, саратовская область, маркс, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом