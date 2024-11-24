https://ria.ru/20241124/zaderzhanie-1985454025.html
Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом
Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом - РИА Новости, 24.11.2024
Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом
Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта в Саратовской области. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:07
2024-11-24T17:07
2024-11-24T17:07
происшествия
россия
саратовская область
маркс
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта в Саратовской области. Ранее следствие сообщило, что в воскресенье у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в двух других, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления 41-летний фигурант скрылся, но вскоре был задержан. На видео, опубликованном в Telegram-канале регионального главка МВД, запечатлено, как силовики выбивают дверь в квартиру и задерживают подозреваемого. После этого фигуранта доставили в полицию. Как уточняется в сообщении полиции, нападавший в ходе конфликта применил огнестрельное оружие, в результате чего погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1976 года рождения. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что взяла на контроль ход расследования дела. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 – пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". В СУСК по региону отмечали, что решается вопрос об аресте подозреваемого.
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Задержание мужчины, расстрелявшего людей в Марксе Саратовской области
Видео задержания мужчины, расстрелявшего людей в городе Марксе Саратовской области, показала местная полиция. Напомним, он выстрелил в двух человек, которые находились в авто. Один из мужчин умер на месте, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
2024-11-24T17:07
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происшествия, россия, саратовская область, маркс, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Саратовская область, Маркс, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом
МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом