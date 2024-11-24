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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона - РИА Новости, 24.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:41

2024-11-24T19:41

2024-11-24T19:41

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241124/kiev-1985453842.html

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