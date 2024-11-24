https://ria.ru/20241124/vzryv-1985459197.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 24.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:02

2024-11-24T18:02

2024-11-24T18:02

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страна.ua

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Чернигове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241124/vzryvy-1985410537.html

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россия

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в мире, украина, россия, чернигов, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины