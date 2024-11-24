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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 24.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:02
2024-11-24T18:02
2024-11-24T18:02
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Чернигове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, чернигов, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Чернигов, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на фоне воздушной тревоги
В Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв