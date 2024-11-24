https://ria.ru/20241124/vsu-1985471953.html

На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте

На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.11.2024

На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте

Украинские войска несут огромные потери на поле боя, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:58

2024-11-24T20:58

2024-11-24T21:04

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери на поле боя, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Тем временем Украина продолжает нести ужасающие потери на всех полях сражений, и нет никаких признаков того, что эти потери существенно снижаются", — отметил он.По словам эксперта, западные державы лихорадочно пытаются предпринять какие-нибудь меры. Они идут на отчаянные шаги и поставляют ВСУ все подряд без какой-либо конкретной цели, резюмировал Меркурис.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска потеряли за сутки до 1545 военнослужащих на разных направлениях.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985457788.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины