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На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте
На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.11.2024
На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте
Украинские войска несут огромные потери на поле боя, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:58
2024-11-24T20:58
2024-11-24T21:04
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери на поле боя, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Тем временем Украина продолжает нести ужасающие потери на всех полях сражений, и нет никаких признаков того, что эти потери существенно снижаются", — отметил он.По словам эксперта, западные державы лихорадочно пытаются предпринять какие-нибудь меры. Они идут на отчаянные шаги и поставляют ВСУ все подряд без какой-либо конкретной цели, резюмировал Меркурис.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска потеряли за сутки до 1545 военнослужащих на разных направлениях.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе ужаснулись происходящему с ВСУ на фронте
Меркурис: ВСУ несут огромные потери на поле боя