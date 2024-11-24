https://ria.ru/20241124/vooruzheniya-1985487768.html

В послании президента могут показать новинки вооружения, считает сенатор

В послании президента могут показать новинки вооружения, считает сенатор - РИА Новости, 24.11.2024

В послании президента могут показать новинки вооружения, считает сенатор

В ходе послания президента РФ Федеральному Собранию могут быть показаны новинки вооружения, озвучены или зафиксированы изменения в ядерной доктрине и затронуты... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T23:50

2024-11-24T23:50

2024-11-24T23:50

россия

ольга епифанова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В ходе послания президента РФ Федеральному Собранию могут быть показаны новинки вооружения, озвучены или зафиксированы изменения в ядерной доктрине и затронуты темы соцподдержки участников спецоперации, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "В новом послании президента РФ Федеральному Собранию, предположительно, могут быть показаны новинки достижений военной мощи России. Будут, вероятно, озвучены меры всевозможной поддержки участников СВО. Также могут быть озвучены или зафиксированы некоторые изменения и в ядерной доктрине", - сказала Епифанова РИА Новости. Она не исключает, что "будет затронута тема суверенного развития технологий, вопросы наращивания производства беспилотных летательных средств". "Скорее всего, будет оглашено концептуально новое видение по процессу мирного урегулирования между РФ и Украиной", - полагает Епифанова.

https://ria.ru/20241124/peskov-1985427409.html

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россия, ольга епифанова, общество