Украина может направить военных в страны НАТО, пишут СМИ
Times: Украина может разместить военных ВСУ в странах НАТО
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина может разместить военных в странах НАТО во время вооруженного конфликта, сообщает газета Times.
"В ходу самые разные идеи (об урегулировании конфликта. — Прим. ред.): от разрешения разместить значительное количество украинских войск в странах НАТО, чтобы они не были частью развернутой армии страны, до предварительного размещения оружия на Украине для экстренного развертывания западных сил", — говорится в материале обозревателя.
Автор допускает, что за закрытыми дверьми ведутся переговоры об урегулировании конфликта, в связи с чем важно "внимательно изучать слова Путина и Зеленского в ближайшие недели".
В июне президент России выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москванезамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.