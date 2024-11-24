https://ria.ru/20241124/voennye-1985462742.html

Украина может направить военных в страны НАТО, пишут СМИ

Украина может направить военных в страны НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024

Украина может направить военных в страны НАТО, пишут СМИ

Украина может разместить военных в странах НАТО во время вооруженного конфликта, сообщает газета Times. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:53

2024-11-24T18:53

2024-11-24T18:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина может разместить военных в странах НАТО во время вооруженного конфликта, сообщает газета Times."В ходу самые разные идеи (об урегулировании конфликта. — Прим. ред.): от разрешения разместить значительное количество украинских войск в странах НАТО, чтобы они не были частью развернутой армии страны, до предварительного размещения оружия на Украине для экстренного развертывания западных сил", — говорится в материале обозревателя.Автор допускает, что за закрытыми дверьми ведутся переговоры об урегулировании конфликта, в связи с чем важно "внимательно изучать слова Путина и Зеленского в ближайшие недели".В июне президент России выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москванезамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

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в мире, украина, нато, россия, киев