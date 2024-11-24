https://ria.ru/20241124/ubiystvo-1985411672.html

Суд в Приангарье поместил под арест вахтовика, зарезавшего фельдшера

Суд в Приангарье поместил под арест вахтовика, зарезавшего фельдшера - РИА Новости, 24.11.2024

Суд в Приангарье поместил под арест вахтовика, зарезавшего фельдшера

Суд в Иркутской области поместил под арест на два месяца жителя Забайкальского края, обвиняемого в убийстве фельдшера в машине скорой помощи, сообщает... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T07:31

2024-11-24T07:31

2024-11-24T07:32

происшествия

иркутская область

забайкальский край

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ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутской области поместил под арест на два месяца жителя Забайкальского края, обвиняемого в убийстве фельдшера в машине скорой помощи, сообщает региональная прокуратура. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя крайне агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. Позже мужчину задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира. На допросе обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. "Прокуратура Казачинско-Ленского района поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. С учетом мнения прокурора Казачинско-Ленский районный суд поместил обвиняемого под стражу на срок два месяца до 22.01.2025", - говорится в сообщении. Погибший Печелатов окончил Новосибирский медицинский колледж, с 2018 года работал фельдшером скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20241124/napadenie-1985407222.html

иркутская область

забайкальский край

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происшествия, иркутская область, забайкальский край